В Зианчуринском районе Башкирии в детсаду открыли группу для особенных детей
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В детском саду «Ляйсан» села Исянгулово открыта группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальные занятия для особенных малышей приносят свои положительные результаты.
Гулькай Азнабаева, воспитатель детского сада «Ляйсан»:
Луиза Валитова, жительница с. Исянгулово:
Екатерина Сорокина, преподаватель физической культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья:
Гузель Кульмухаметова, старший воспитатель детского сада «Ляйсан»:
Детский сад «Ляйсан» открылся в апреле 2015 года. Здесь не принято делить малышей на здоровых и особенных. С одинаковой любовью и заботой педагоги относятся к каждому воспитаннику.
Автор: Азат Садреев
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За свой многолетний стаж воспитателя Гулькай Азнабаева впервые взяла группу особенных детей. Узнав о ее создании, сама изъявила желание, прошла специальные курсы. Не скрывает: вначале было трудно, но найти общий язык всё же удалось.
Гулькай Азнабаева, воспитатель детского сада «Ляйсан»:
«Вот, например, у нас один ребенок аутист, мы разговариваем с ним при помощи карточек. Я показываю ему карточки, на которых есть специальные обозначения. Например, нарисовано, что ребенок кушает сидит, значит он понимает, что пора идти обедать. Если на карточке ребенок рисует или читает, то он уже идёт и садится за парту, начинает рисовать».Инициаторами создания особенной группы были родители. Районная администрация пошла им навстречу.
Луиза Валитова, жительница с. Исянгулово:
«С родителями пообщались. Мы праздники вместе проводим, и вот на одной из встреч поговорили и решили открыть садик для детей с ДЦП. Раньше была такая группа, но потом она закрылась. Сейчас вот здесь открыли в «Ляйсан».Воспитатели отмечают: несмотря на сложные диагнозы: аутизм и церебральный паралич – дети любят физкультуру. Занимаются они по специальной адаптационной программе.
Екатерина Сорокина, преподаватель физической культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья:
«Бывает такое, что на одном занятии мы учим упражнение, а на втором занятии они уже про него забывают. Приходится им снова всё объяснять. Но иногда они улавливают прямо с ходу и начинают со мной играть, заниматься. Они любят заниматься физкультурой, здесь пространства больше, им очень нравится».А ещё любят петь и танцевать. И хотя этот вид искусства дается им сложнее, чем их сверстникам, при поддержке воспитателей успехи всё же есть.
Гузель Кульмухаметова, старший воспитатель детского сада «Ляйсан»:
«Особые дети, посещая занятия со здоровыми детьми, получают общение. Им интереснее. Они заинтересованы и активны. Адаптационный период у них проходит в ускоренном режиме».Занятия в общих группах приносят свои плоды, и это видно не только по состоянию детей с ограниченными возможностями здоровья. Они также успешно принимают участие в республиканских и всероссийских конкурсах.
Детский сад «Ляйсан» открылся в апреле 2015 года. Здесь не принято делить малышей на здоровых и особенных. С одинаковой любовью и заботой педагоги относятся к каждому воспитаннику.
Автор: Азат Садреев
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