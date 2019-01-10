В Зианчуринском районе Башкирии в детсаду открыли группу для особенных детей

«Вот, например, у нас один ребенок аутист, мы разговариваем с ним при помощи карточек. Я показываю ему карточки, на которых есть специальные обозначения. Например, нарисовано, что ребенок кушает сидит, значит он понимает, что пора идти обедать. Если на карточке ребенок рисует или читает, то он уже идёт и садится за парту, начинает рисовать».

«С родителями пообщались. Мы праздники вместе проводим, и вот на одной из встреч поговорили и решили открыть садик для детей с ДЦП. Раньше была такая группа, но потом она закрылась. Сейчас вот здесь открыли в «Ляйсан».

«Бывает такое, что на одном занятии мы учим упражнение, а на втором занятии они уже про него забывают. Приходится им снова всё объяснять. Но иногда они улавливают прямо с ходу и начинают со мной играть, заниматься. Они любят заниматься физкультурой, здесь пространства больше, им очень нравится».

«Особые дети, посещая занятия со здоровыми детьми, получают общение. Им интереснее. Они заинтересованы и активны. Адаптационный период у них проходит в ускоренном режиме».