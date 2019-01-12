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В Кугарчинском районе Башкирии открыли сразу два образовательных учреждения

Добавлено: 12.01.19
Просмотров: 108
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Кугарчинский район
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В Кугарчинском районе Башкирии открыли сразу два образовательных учреждения
В Башкирии в Кугарчинском районе открылось сразу два образовательных учреждения: после капитального ремонта в селе Волостновка для учеников свои двери распахнула школа. Сельчане признают, благодаря строителям она получила второе рождение. Теперь СОШ отвечает всем современным требованиям. Здесь созданы максимально комфортные условия для получения знаний. Завезено новое оборудование, инвентарь. В этом учебном году в школе обучается около 70 мальчишек и девчонок.
«В этой прекрасной школе преподавателям необходимо приложить все усилия для повышения качества образования, творчества, инициативы, работать еще с большим вдохновением и результативностью, а детям хорошо учиться», — пожелал глава администрации района Гайса Янбаев.
Также в районе в селе Юмагузино заработал детский сад «Солнышко», рассчитанный на 250 мест. Это дошкольное учреждение является единственным в населенном пункте с населением пять тысяч человек. В здании — светлые и уютные группы с новыми игрушками, актовый зал, удобная мебель. Все сделано для того, чтобы малышам нравилось здесь находится.

В районе сфере образования уделяется пристальное внимание. Ежегодно из различных источников выделяются значительные средства для ремонта и обнавления материально-технической базы учебных заведений. В настоящее время по программе «100 объектов – к 100-летию Башкортостана» строится детский сад в деревне Воскресенское, сообщили в администрации Кугарчинского района.

Происшествия: в Кугарчинском районе Башкирии собутыльники поссорились с новым знакомым и вывезли его за пределы села в багажнике 
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