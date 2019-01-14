Минпросвещения внесло в федеральный перечень учебников обучающие материалы по башкирскому языку
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В федеральный перечень учебников, опубликованный министерством просвещения РФ, вошли обучающие материалы по башкирскому языку. Глава ведомства Ольга Васильева утвердила документ 28 декабря.
Перечень имеет 3 раздела: базовый, адаптивные учебники и те, которые имеют региональную и этнокультурную компоненту. В первый вошло 910 учебников, во втором представлены материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в этот раздел входят учебники для предметов по выбору.
Учебники по башкирскому языку вошли в третий раздел. Всего там представлено 12 учебников для школьников с 1 по 4 классы. Так, предлагается обучение языку по материалам Ф.Ф. Муртазиной и З.Г. Нафиковой, а также учебники Давлетшиной М.С, Тулумбаева Х.А. и их соавторов. Все они издаются под названием «Башкорт теле». Для тех детей, у кого башкирский язык является родным, предлагаются учебники Ф.Ш. Сынбулатовой, в том числе в соавторстве.
С 5 по 9 классы предлагается как изучение языка, так и исследование национальной литературы, всего представлено около 15 учебников. В частности, в перечень вошли книги З.Г. Габитовой и М.Г. Усмановой, а также С.А. Тагирова, В.И. Хажина и других авторов. В средней школе также предлагается изучение башкирской литературы отдельно от языка (5 учебников).
С момента опубликования приказа ФПУ считается действующим и будет использоваться в том числе и в Башкирии для формирования обновления и комплектования школьных библиотек при подготовке к новому учебному году.
Перечень имеет 3 раздела: базовый, адаптивные учебники и те, которые имеют региональную и этнокультурную компоненту. В первый вошло 910 учебников, во втором представлены материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в этот раздел входят учебники для предметов по выбору.
Учебники по башкирскому языку вошли в третий раздел. Всего там представлено 12 учебников для школьников с 1 по 4 классы. Так, предлагается обучение языку по материалам Ф.Ф. Муртазиной и З.Г. Нафиковой, а также учебники Давлетшиной М.С, Тулумбаева Х.А. и их соавторов. Все они издаются под названием «Башкорт теле». Для тех детей, у кого башкирский язык является родным, предлагаются учебники Ф.Ш. Сынбулатовой, в том числе в соавторстве.
С 5 по 9 классы предлагается как изучение языка, так и исследование национальной литературы, всего представлено около 15 учебников. В частности, в перечень вошли книги З.Г. Габитовой и М.Г. Усмановой, а также С.А. Тагирова, В.И. Хажина и других авторов. В средней школе также предлагается изучение башкирской литературы отдельно от языка (5 учебников).
С момента опубликования приказа ФПУ считается действующим и будет использоваться в том числе и в Башкирии для формирования обновления и комплектования школьных библиотек при подготовке к новому учебному году.
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