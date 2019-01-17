Гульназ Шафикова официально заняла должность ректора БИРО
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Бывший министр образования Башкирии Гульназ Шафикова официально стала ректором Института развития образования РБ. Комиссия признала ее победителем конкурса на замещение вакантной должности.
Судя по документам, опубликованным на официальном сайте ведомства, оклад Шафиковой составит 11 752 рубля. Также ректору полагается районный 15-процентный коэффициент и стимулирующие выплаты. Персональный поощряющий коэффициент при этом может варьироваться от 0,9 до 1,85 в зависимости от достигнутых результатов.
Добавим, что это назначение сопровождалось чередой скандалов. Началось все с того, что тогда еще министр Шафикова допустила две орфографические ошибки в публикации в Instagram. Через два месяца после этого министра отправили в отставку. Почти сразу же появились слухи о ее назначении на пост ректора ИРО РБ, что не понравилось сотрудникам института.
Они устраивали акции протеста и писали петиции с требованием «не допустить назначения безграмотного человека на руководящий пост». Плакаты с лозунгами «Нет авторитарному безграмотному ректору» и «Не хотим развала ИРО РБ» висели у входа в здание института. Также коллектив обвинял Шафикову в грубости и желании закрыть Институт развития РБ.
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Судя по документам, опубликованным на официальном сайте ведомства, оклад Шафиковой составит 11 752 рубля. Также ректору полагается районный 15-процентный коэффициент и стимулирующие выплаты. Персональный поощряющий коэффициент при этом может варьироваться от 0,9 до 1,85 в зависимости от достигнутых результатов.
Добавим, что это назначение сопровождалось чередой скандалов. Началось все с того, что тогда еще министр Шафикова допустила две орфографические ошибки в публикации в Instagram. Через два месяца после этого министра отправили в отставку. Почти сразу же появились слухи о ее назначении на пост ректора ИРО РБ, что не понравилось сотрудникам института.
Они устраивали акции протеста и писали петиции с требованием «не допустить назначения безграмотного человека на руководящий пост». Плакаты с лозунгами «Нет авторитарному безграмотному ректору» и «Не хотим развала ИРО РБ» висели у входа в здание института. Также коллектив обвинял Шафикову в грубости и желании закрыть Институт развития РБ.
Читайте также: Минпросвещения внесло в федеральный перечень учебников обучающие материалы по башкирскому языку
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