В Уфе распахнул свои двери новый детский сад

Сегодня в Уфе открыли новый детский сад. Здесь современные группы, все возможности для игр, отдыха и развития 75 малышей. Для того, чтобы создать комфортные условия для детей, городским властям при поддержки республики пришлось выкупить помещение у коммерческих структур.



Интерактивная песочница – любимое развлечение малышей. Меняешь ландшафт или строишь башенки, а под новыми фигурами горит свет. Впрочем, и традиционных забав в детском саду №7 хватает. Здание новое и функционально продумано, говорят родители.



Диана Шаяхметова:



«Дочка говорит: когда же пойдем в детский сад? Вот играет. А группы здесь просторные».





«Миллиард шестьсот миллионов получили из Москвы. С учетом софинансирования, а также при поддержки Главы республики строится, и в этом году уже сдается 23 садика».

«Сейчас начали строительство двух садиков в Максимовке и Инорсе на 540 мест. В 20-м году планируется открыть еще 6».