В Уфе распахнул свои двери новый детский сад
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Сегодня в Уфе открыли новый детский сад. Здесь современные группы, все возможности для игр, отдыха и развития 75 малышей. Для того, чтобы создать комфортные условия для детей, городским властям при поддержки республики пришлось выкупить помещение у коммерческих структур.
Интерактивная песочница – любимое развлечение малышей. Меняешь ландшафт или строишь башенки, а под новыми фигурами горит свет. Впрочем, и традиционных забав в детском саду №7 хватает. Здание новое и функционально продумано, говорят родители.
Диана Шаяхметова:
«Дочка говорит: когда же пойдем в детский сад? Вот играет. А группы здесь просторные».Здесь три группы на семьдесят пять детей, пятнадцать из которых ходят в ясли. Музыкальный зал, медицинский кабинет. Одним словом, все условия. А ведь еще недавно малыши были вынуждены ютиться в старом бараке.Раньше детский сад №7 располагался в этом здании. Ему уже сто лет и оно аварийное. В последнее время дети пребывали только на первом этаже. Второй был закрыт.
Новый детский сад в уфимском Затоне когда-то был частным. Но власти выкупили помещения за 40 миллионов рублей. Львиную долю средств выделил федеральный центр. Внесла свой вклад и республика. К слову, Башкортостан из федеральной казны получил значительные средства на обеспечение малышей местами в детских садах и яслях.
Айбулат Хажин, и.о. министра образования Республики Башкортостан:
«Миллиард шестьсот миллионов получили из Москвы. С учетом софинансирования, а также при поддержки Главы республики строится, и в этом году уже сдается 23 садика».А в следующем еще 26 детсадов построят по всей республике, что позволит обеспечить всех малышей местами в яслях. Не отстает от остальных муниципалитетов и Уфа.
Ульфат Мустафин, глава администрации г.Уфы:
«Сейчас начали строительство двух садиков в Максимовке и Инорсе на 540 мест. В 20-м году планируется открыть еще 6».Пока жители крупных микрорайонов и малых населенных пунктов ждут открытия новых садиков. Затонцы уже имеют возможность водить детей в современные учреждения. Кстати, здесь довольно много места для прогулок. Каждая группа имеет свою площадку для игр на свежем воздухе.
Автор: Азат Самерханов
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