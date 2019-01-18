Школьникам Башкирии предстоит сдать итоговое собеседование по русскому языку

В текущем учебном году девятиклассников ждет новое испытание. Оно является обязательным для каждого выпускника. В случае успешного результата ученик допускается к государственной итоговой аттестации. Речь об итоговом собеседовании по русскому языку.



Девятиклассников Башкирии предупреждают, что прежде нужно подать заявление на участие в собеседовании, сообщает Новости Башкирии сегодня. Времени осталось немного. Заявление нужно подать не позднее, чем за две недели до его проведения (основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в этом году — 13 февраля), то есть до 30 января включительно, сообщили в Министерстве образования республики. Ученики подают заявления по месту обучения.



Результатом итогового собеседования может быть «зачет» или «незачет». Выпускники, которые получат «незачет», или не смогут прийти на собеседование по уважительной причине, пройдут собеседование в дополнительные дни — 13 марта и 6 мая.



Испытание предполагает выполнение четырех заданий: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, выступление по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

— На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут, — прокомментировали в министерстве.