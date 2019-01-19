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В Туймазинском районе, после вмешательства журналистов, отремонтировали школу

Добавлено: 19.01.19
Просмотров: 100
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе, после вмешательства журналистов, отремонтировали школу

В школе села Нижнетроицкий Туймазинского района только после вмешательства журналистов сделали ремонт. Обновления тут ждали без малого 30 лет. 

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Инициативная группа родителей накануне, 18 января, проинспектировала отремонтированные классы, коридоры и спортзал.
— В школе заменена кровля, окна, потолок и перекрытия на втором этаже, заменена мебель — парты, стулья, доски, туалет (в ближайшее время будут поставлены перегородки), — поделилась одна из активистов Марина. — Работа идёт, сделано очень многое. Первый этап подходит к концу, скоро дети вернутся в школу. Второй этап начнётся летом.
Женщина подкрепила свои слова фотоотчетом. Второй этап ремонта начнется в летние каникулы. К 1 сентября школа должна будет соответствовать всем требованиям.

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