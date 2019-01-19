В Туймазинском районе, после вмешательства журналистов, отремонтировали школу
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В школе села Нижнетроицкий Туймазинского района только после вмешательства журналистов сделали ремонт. Обновления тут ждали без малого 30 лет.
— В школе заменена кровля, окна, потолок и перекрытия на втором этаже, заменена мебель — парты, стулья, доски, туалет (в ближайшее время будут поставлены перегородки), — поделилась одна из активистов Марина. — Работа идёт, сделано очень многое. Первый этап подходит к концу, скоро дети вернутся в школу. Второй этап начнётся летом.Женщина подкрепила свои слова фотоотчетом. Второй этап ремонта начнется в летние каникулы. К 1 сентября школа должна будет соответствовать всем требованиям.
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