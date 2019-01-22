В Стерлитамаке откроется самая большая школа в Башкирии

Общая площадь нового образовательного учреждения — 18 тысяч квадратных метров. Это настоящий учебный комплекс, включающий футбольное поле с искусственным покрытием, две баскетбольные и две волейбольные площадки. Такие возможности позволят создать в школе первый в городе профильный класс Росгвардии, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Кроме того, это будет одно из самых технически оснащенных образовательных учреждений республики с интерактивными досками в каждом кабинете, мобильными классами и коворкинг-зоной. Школу построили в новом микрорайоне, она стала одним из ста юбилейных объектов. Её открытия ждут сотни молодых семей.