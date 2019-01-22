В Стерлитамаке откроется самая большая школа в Башкирии
Комментарии (0)
Общая площадь нового образовательного учреждения — 18 тысяч квадратных метров. Это настоящий учебный комплекс, включающий футбольное поле с искусственным покрытием, две баскетбольные и две волейбольные площадки. Такие возможности позволят создать в школе первый в городе профильный класс Росгвардии, сообщает Новости Башкирии сегодня.Кроме того, это будет одно из самых технически оснащенных образовательных учреждений республики с интерактивными досками в каждом кабинете, мобильными классами и коворкинг-зоной. Школу построили в новом микрорайоне, она стала одним из ста юбилейных объектов. Её открытия ждут сотни молодых семей.
Читайте также
Образование
В Уфе строится новая школа, где будут внедрены инновационные направления
Политика
Радий Хабиров распорядился провести газ к школе Абзелиловского района
Культура
В Туймазинском районе в скором времени откроется новый Дом культуры
Спорт
В Туймазинском районе появится футбольное поле с искусственным покрытием
Культура
В Бурзянском районе строительство историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» планируют завершить в 2020 году
Спорт
В Октябрьском состоялось открытие нового футбольного поля и теннисного корта
Образование
В Кигинском районе отремонтируют старую школу
Образование
Строительство школы на 1125 мест в Стерлитамаке планируют завершить к Новому году