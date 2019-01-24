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Минобразования Башкирии пояснило, при каких температурах отменяются занятия в школах

Добавлено: 24.01.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Минобразования Башкирии пояснило, при каких температурах отменяются занятия в школах

В Башкирии решение об отмене занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно, с учетом климата, текущих погодных условий и уровня заболеваемости учащихся гриппом и ОРВИ, пояснили в региональном Министерстве образования.

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При этом окончательное решение о посещении своего ребенка общеобразовательной организации принимают его родителями (законные представители).

Однако при любой температуре школа обязана организовать учебный процесс для любого количества обучающихся, подчеркнули в ведомстве.

Ранее, согласно санитарным нормам, в начальных классах — с 1-го по 4-й — учебные занятия в сельских школах отменялись при температуре 23 градуса ниже нуля, в городских школах — при 25 градусах мороза. Учащиеся 5-9 классов в сельских школах могли не ходить в школу при 25 градусах ниже нуля, в городских — при 27 градусах мороза. Старшеклассники сельских школ — при температуре воздуха 30 градусов мороза, городских — при 32 градусах.

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