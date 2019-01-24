С 1 февраля по 30 июня в Башкирии начинается прием документов будущих первоклассников
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В Башкирии общеобразовательные организации республики массово начинают прием в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, сообщили в Министерстве образования республики.
Для детей, которые не проживают на закрепленной территории, прием документов начнется с 1 июля 2019 года и завершится 5 сентября.
Электронная форма заявления «Зачисление в образовательное учреждение» будет доступна на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостанв разделе популярные услуги на главной странице с 00:00 1 февраля 2019 года.
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