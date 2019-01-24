С 1 февраля по 30 июня в Башкирии начинается прием документов будущих первоклассников

В Башкирии общеобразовательные организации республики массово начинают прием в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, сообщили в Министерстве образования республики.



Сроки приема документов — с 1 февраля по 30 июня 2019 года. Сведения о количестве вакантных мест школы размещают на официальном сайте, информационных стендах и в средствах массовой информации.Для детей, которые не проживают на закрепленной территории, прием документов начнется с 1 июля 2019 года и завершится 5 сентября.Электронная форма заявления «Зачисление в образовательное учреждение» будет доступна на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостанв разделе популярные услуги на главной странице с 00:00 1 февраля 2019 года.