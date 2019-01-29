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В Туймазах открылся новый детский сад на 110 мест

Добавлено: 29.01.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Туймазинский район
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В Туймазах открылся новый детский сад на 110 мест

В микрорайоне «Чулпан» города Туймазы сегодня распахнул свои двери новый детский сад на 110 мест. Общая стоимость объекта составила 70 млн рублей.

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Напомним, в ноябре 2018 года жители микрорайона «Чулпан» во время общения попросили врио главы Башкортостана Радия Хабирова решить вопрос с вводом в строй здания детского сада, возведённого застройщиком территории — строительным трестом №3. Работы на объекте к ноябрю прошлого года были выполнены на 90 процентов, здание подключено к отоплению. Радий Хабиров тогда дал поручение местным властям ускорить работы по передаче нового детсада государству и возмещению затрат застройщику.
«Садик в этом микрорайоне необходим, и его надо вводить в строй», — отметил Радий Хабиров.
В новом, просторном здании детского сада будет шесть групп — три ясельные и три средние. Дошкольное учреждение оснащено современным оборудованием и игровыми площадками.
«В нашем микрорайоне живет много молодых семей с маленькими детьми, и открытия садика мы ждали с большим нетерпением. Тем более что здание уже было готово, и мы мечтали о том дне, когда наши детишки пойдут в новый детский сад. Спасибо Радию Фаритовичу за то, что он сделал нам такой подарок. Теперь можно думать и о прибавлении в семействе», — поделились своими впечатлениями молодые жительницы Туймазов.
Открытие детского сада в данном микрорайоне — долгожданное и своевременное событие.
«Это позволит частично решить вопрос с очередностью в городских детских садах и, конечно же, будет способствовать дальнейшему развитию социальной инфраструктуры нового жилого микрорайона, который постепенно становится красивой, комфортной и надежной территорией для проживания», — рассказали в администрации Туймазинского района.
На сегодняшний день в микрорайоне Чулпан-2 построено пять многоквартирных домов, где проживают более 600 туймазинцев, много семей — с маленькими детьми. Кроме того, запущен проект поддержки молодых специалистов на льготных для них условиях аренды и приобретения здесь жилья, а значит, число новоселов будет только увеличиваться.

В новом микрорайоне завершен и ремонт сетей уличного освещения, о чем жители микрорайона также просили руководителя Башкортостана во время общения в ноябре прошлого года. Общая протяженность сетей составляет полтора километра, установлено 50 новых светильников. Стоимость работ составила 340 тысяч рублей.
«Раньше в темное время суток было очень неудобно добираться домой, особенно зимой, дети после второй смены в школе возвращались в темноте, и, конечно, мы беспокоились за их безопасность. А теперь стало светло и уютно», — поделился своим мнением один из жителей Туймазов. В новом микрорайоне имеются спортивная площадка, магазин; готовится к открытию кабинет неотложной медицинской помощи. Совместно с региональным Управлением дорожного хозяйства разработан проект примыкания дороги с микрорайоном Чулпан к автомобильной дороге Туймазы — Япрыково — Московка.
2019 год для туймазинцев становится хорошим продолжением прошедшего года, богатого на ввод значимых социальных объектов. Если в 2018 году в муниципалитете были введены в эксплуатацию вторая очередь универсального спортивного ледового комплекса «Туймазы-Арена», дом культуры в селе Новые Бишинды и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Кандры, то в этом году уже готовятся к сдаче детский сад и ФОК в селе Дуслык.
«Мы надеемся, что наш новый садик, который сегодня распахнул свои двери, прослужит долгие годы на радость самым маленьким жителям района и города и в него будут ходить дети наших детей», — отметили жители микрорайона.

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