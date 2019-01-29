В Туймазах открылся новый детский сад на 110 мест

В микрорайоне «Чулпан» города Туймазы сегодня распахнул свои двери новый детский сад на 110 мест. Общая стоимость объекта составила 70 млн рублей.



«Садик в этом микрорайоне необходим, и его надо вводить в строй», — отметил Радий Хабиров.

«В нашем микрорайоне живет много молодых семей с маленькими детьми, и открытия садика мы ждали с большим нетерпением. Тем более что здание уже было готово, и мы мечтали о том дне, когда наши детишки пойдут в новый детский сад. Спасибо Радию Фаритовичу за то, что он сделал нам такой подарок. Теперь можно думать и о прибавлении в семействе», — поделились своими впечатлениями молодые жительницы Туймазов.

«Это позволит частично решить вопрос с очередностью в городских детских садах и, конечно же, будет способствовать дальнейшему развитию социальной инфраструктуры нового жилого микрорайона, который постепенно становится красивой, комфортной и надежной территорией для проживания», — рассказали в администрации Туймазинского района.

«Раньше в темное время суток было очень неудобно добираться домой, особенно зимой, дети после второй смены в школе возвращались в темноте, и, конечно, мы беспокоились за их безопасность. А теперь стало светло и уютно», — поделился своим мнением один из жителей Туймазов. В новом микрорайоне имеются спортивная площадка, магазин; готовится к открытию кабинет неотложной медицинской помощи. Совместно с региональным Управлением дорожного хозяйства разработан проект примыкания дороги с микрорайоном Чулпан к автомобильной дороге Туймазы — Япрыково — Московка.

«Мы надеемся, что наш новый садик, который сегодня распахнул свои двери, прослужит долгие годы на радость самым маленьким жителям района и города и в него будут ходить дети наших детей», — отметили жители микрорайона.

Напомним, в ноябре 2018 года жители микрорайона «Чулпан» во время общения попросили врио главы Башкортостана Радия Хабирова решить вопрос с вводом в строй здания детского сада, возведённого застройщиком территории — строительным трестом №3. Работы на объекте к ноябрю прошлого года были выполнены на 90 процентов, здание подключено к отоплению. Радий Хабиров тогда дал поручение местным властям ускорить работы по передаче нового детсада государству и возмещению затрат застройщику.В новом, просторном здании детского сада будет шесть групп — три ясельные и три средние. Дошкольное учреждение оснащено современным оборудованием и игровыми площадками.Открытие детского сада в данном микрорайоне — долгожданное и своевременное событие.На сегодняшний день в микрорайоне Чулпан-2 построено пять многоквартирных домов, где проживают более 600 туймазинцев, много семей — с маленькими детьми. Кроме того, запущен проект поддержки молодых специалистов на льготных для них условиях аренды и приобретения здесь жилья, а значит, число новоселов будет только увеличиваться.В новом микрорайоне завершен и ремонт сетей уличного освещения, о чем жители микрорайона также просили руководителя Башкортостана во время общения в ноябре прошлого года. Общая протяженность сетей составляет полтора километра, установлено 50 новых светильников. Стоимость работ составила 340 тысяч рублей.2019 год для туймазинцев становится хорошим продолжением прошедшего года, богатого на ввод значимых социальных объектов. Если в 2018 году в муниципалитете были введены в эксплуатацию вторая очередь универсального спортивного ледового комплекса «Туймазы-Арена», дом культуры в селе Новые Бишинды и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Кандры, то в этом году уже готовятся к сдаче детский сад и ФОК в селе Дуслык.