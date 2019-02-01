В Башкирии школьники будут учиться пять дней в неделю

В школах Башкирии планируют ввести пятидневную учебную неделю. Об этом заявил врио Главы республики Радий Хабиров на форуме школьного образования «Взлетай».



- Наши дети и так очень измученные. Мы предлагаем ввести пятидневную учебную неделю. Вы согласны? - обратился Хабиров к залу.После этой реплики зрители одобрительно зааплодировали.При этом руководитель региона уточнил, что одна суббота в месяц все же будет «принадлежать школе», но слишком напрягать детей в эти дни не планируют: будут проводить несложные занятия и спортивные игры.