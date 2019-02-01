В Башкирии школьники будут учиться пять дней в неделю
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В школах Башкирии планируют ввести пятидневную учебную неделю. Об этом заявил врио Главы республики Радий Хабиров на форуме школьного образования «Взлетай».
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После этой реплики зрители одобрительно зааплодировали.
При этом руководитель региона уточнил, что одна суббота в месяц все же будет «принадлежать школе», но слишком напрягать детей в эти дни не планируют: будут проводить несложные занятия и спортивные игры.
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