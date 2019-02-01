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В Башкирии поддержат сельских учителей: каждый год 100 лучших получат по 600 тысяч рублей

Добавлено: 01.02.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии поддержат сельских учителей: каждый год 100 лучших получат по 600 тысяч рублей

60 млн рублей из бюджета республики будет выделено на поддержку сельских учителей. Ежегодно 100 лучших из них будут получать по 600 тысяч рублей. Об этом врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил на проходящем сегодня в Уфе первом форуме школьного образования «Взлетай».

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«Данная мера, вкупе с выделением бесплатного земельного участка — эту меру мы тоже отработаем — поможет решить проблему с педагогическими кадрами в сельских школах республики», — отметил Радий Хабиров.

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