В Башкирии поддержат сельских учителей: каждый год 100 лучших получат по 600 тысяч рублей
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60 млн рублей из бюджета республики будет выделено на поддержку сельских учителей. Ежегодно 100 лучших из них будут получать по 600 тысяч рублей. Об этом врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил на проходящем сегодня в Уфе первом форуме школьного образования «Взлетай».
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