В Башкирии в школах введут уроки вождения, вальса и разговорного английского языка

В Башкортостане приступают к реализации школьной образовательной программы «Взлетай». Это будет совокупность конкурентных преимуществ, которые помогут выпускникам школ.



«Очень важная компетенция – это водительские права. При этом республика готова оказать материальную помощь при обучении водительскому вождению детям из многодетных и малоимущих семей, отличникам учебы. Для них мы готовы предложить преференции в виде частичного освобождения или полного освобождения оплаты обучения. Если это принимается, мы готовы это внедрить во всех школах», — сказал Радий Хабиров, выступая сегодня на первом форуме школьного образования.Руководитель Башкортостана также предложил всех детей в школе научить танцевать вальс, чтобы они, покидая стены учебного заведения, обладали достаточно профессиональным навыками танца. При этом каждый учебный год можно завершать большим республиканским вальсом.Радий Хабиров считает, что каждому человеку нужен базовый разговорный английский язык.«При изучении английского языка в школах — и это правильно, мы уделяем много времени изучению орфографии, грамматики, например, где применяется определенный или неопределенный артикль. На самом деле, хотелось бы, чтобы мы научили ребенка разговорному языку. Когда он находится за границей, он мог бы спросить, как куда-то дойти, сколько стоит мороженое, то есть базовые вещи», — сказал Радий Хабиров.По мнению руководителя республики, важно умение играть в шахматы, знание национальных языков, культуры. Правительство республики готово финансово поддержать реализацию образовательной программы «Взлетай».