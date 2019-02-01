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Радий Хабиров предложил ввести рейтинг для школ Башкирии

Добавлено: 01.02.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Радий Хабиров предложил ввести рейтинг для школ Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил рейтинговать школы республики и выявлять по 10 лучших городских и сельских средних учебных заведений со значительной грантовой поддержкой. Об этом он заявил на первом форуме школьного образования «Взлетай».

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По мнению руководителя региона, эта мера будет способствовать развитию школ. Он также предложил бороться за одаренных школьников.

«Если ученик получил 100 баллов на ЕГЭ, то и глава администрации района, города, директор школы и педколлектив должны в него вцепиться и сопровождать его по жизни. Пусть он даже отучится в вузе Москвы или Санкт-Петербурга, но нужно разработать меры поддержки и стимулирования, чтобы потом они возвращались жить и работать в нашу республику», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики считает, что школа должна быть равной по возможностям для всех учеников, в том числе и детей с ограниченными возможностями по здоровью.

По его мнению, нужно вместе подумать, как укрепить и развить волонтерское движение в школах. Это важная миссия, направленная на то, чтобы школьники выходили из учебного заведения не только образованными людьми, но и с ярко выраженной гражданской позицией, с правильными нравственными ориентирами. Нужно выработать предложения, чтобы в вузах республики были приняты дополнительные меры, где поощрялась бы волонтерская деятельность абитуриентов и студентов.

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