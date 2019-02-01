Хабиров предложил передать школьные автобусы под управление крупных перевозчиков
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Радий Хабиров вынес на обсуждение вопрос передачи школьных автобус крупным организациям. В пример он поставил республиканского перевозчика - компанию "Башавтотранс". Таким образом школьные руководители не будут думать о транспортной составляющей.
Таким образом количество аварийных ситуаций с участием школьных автобусов должно снизиться. Перевозчик будет следить не только за техническим состоянием автопарка, но и за состоянием самих водителей, которые допущены до управления автобусами. По мнению Радия Хабирова, необходимо исключить из списка водителей пожилых людей, а во главе угла поставить безопасность детей.
Напомним, сегодня в Учалинском районе перевернулся автобус с 9 школьниками. За рулем находился 65-летний водитель, сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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