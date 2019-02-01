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Хабиров предложил передать школьные автобусы под управление крупных перевозчиков

Добавлено: 01.02.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Хабиров предложил передать школьные автобусы под управление крупных перевозчиков

Радий Хабиров вынес на обсуждение вопрос передачи школьных автобус крупным организациям. В пример он поставил республиканского перевозчика - компанию "Башавтотранс". Таким образом школьные руководители не будут думать о транспортной составляющей.

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Руководитель региона предложил оптимальную схему, согласно которой за водителями школьных автобусов будет следить государственный перевозчик. Соответствующее распоряжение он дал Госкомтрансу республики. Специалисты комитета должны будут проработать этот вопрос. Помимо этого Радий Хабиров предложил поощрять лучших водителей школьных автобусов.

Таким образом количество аварийных ситуаций с участием школьных автобусов должно снизиться. Перевозчик будет следить не только за техническим состоянием автопарка, но и за состоянием самих водителей, которые допущены до управления автобусами. По мнению Радия Хабирова, необходимо исключить из списка водителей пожилых людей, а во главе угла поставить безопасность детей.

Напомним, сегодня в Учалинском районе перевернулся автобус с 9 школьниками. За рулем находился 65-летний водитель, сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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