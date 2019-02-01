Форум школьного образования "Взлетай" в Уфе: ключевые темы

Переход на пятидневку, поддержка сельских учителей и поощрение лучших школ республики крупными грантами. Эти темы сегодня стали ключевыми на форуме школьного образования «Взлетай». Он прошел в Башкортостане впервые. В нем приняли участие свыше 700 человек, большинство из которых – директора школ. Инициатором проведения форума выступил Радий Хабиров. Руководитель региона уверен: такие встречи необходимы, чтобы из первых уст узнавать, как обстоят дела в образовательных учреждениях.



«Дети стали измотанные, издерганные – 6 дней в неделю пытаемся им знания дать. Мы хотим, чтобы наши дети выходили из школ здоровыми, счастливыми, нравственно красивыми людьми, поэтому предлагаем перейти на пятидневную неделю».

«Бывает сезон, когда постоянно выезжают с родителями за город, есть и бабушки-дедушки в районах. Пятидневная неделя снимает эту проблему. И ребенок, если учится хорошо среди недели, ему хватает часов, чтобы освоить программу».

«Простой навык – давайте всех детей научим танцевать вальс. Не просто топтаться, а именно танцевать. Подумайте, что еще нужно человеку? Базовый разговорный английский, умение играть в шахматы, знание национальных языков и культуры».

«Программа очень нужная, потому что молодежь не хочет возвращаться в деревню. Одновременно нужно продумать момент, чтобы она, отработав по программе, не возвращалась обратно в город».

«У нас очень пестрая картина, директор школы не должен переживать, пришел автобус или не пришел. Этим должны заниматься спецорганизации. Мы передаем все это «Башавтотрансу».

Марина Тарасова, преподаватель гимназии №3 г. Уфы:



«За 30 лет моей работы таких событий не было. Когда мы получили грант, такие эмоции были, не передать словами».

«Это было полезно и для них, но самое главное и мы напитались здесь очень многим. Сейчас приду на работу и уже лучше буду понимать, какие есть нужды и проблемы в системе образования».

Инициативу Главы республики участники форума встречают бурными аплодисментами. Перехода на пятидневную учебную неделю ждали многие, но озвучивать мысли вслух учителя не осмеливались. Слишком прочно вросла суббота в учебный план. И, казалось бы, убери её, ученики отстанут от программы. Однако Радий Хабиров уверен: вместо пользы шестидневка приносит лишь вред.Пятидневка никак не скажется на учебном плане, уверены в тех школах, где эту систему практикуют много лет. В Уфе по ней занимаются половина начальных классов и треть старшеклассников. А это десятки тысяч школьников, успеваемость которых даже выше тех, кто ходит в школу по субботам.Инициатива привить ученикам помимо теоритических знаний еще и практические навыки также была с радостью воспринята залом. Радий Хабиров предложил вернуть в школы курсы автомастерства, чтобы каждый выпускник вместе с аттестатом получал и водительские права. Причем отличникам плату компенсируют. Льготы получат малоимущие и многодетные семьи.Уделить пристальное внимание Радий Хабиров поручил и сельским школам. Руководитель региона отметил: проблему нехватки предметников в деревнях нужно ликвидировать. Для этого в республике уже в этом году внедрят программу «Сельский учитель». По аналогии с «Земским доктором» педагоги, решившие переехать на село, получат грант в 600 тысяч рублей и возможность получить земельный участок.В ближайшее время в республике пересмотрят и подвоз учеников на автобусах. Теперь они будут выезжать не из школьного двора, а из теплых гаражей «Башавтотранса». Радий Хабиров отметил: директора не должны думать, где взять ГСМ, исправен ли транспорт и здоров ли водитель.Отныне особое внимание в республике будут уделять и одаренным детям. Победителям олимпиад и различных конкурсов помимо дипломов будут вручать денежные премии. Без поощрения не останутся и учителя, которые готовят школьников. На форуме сегодня прошла первая церемония награждения. Радий Хабиров вручил гранты по 60 тысяч рублей ученикам и их наставникам.Форум «Взлетай» выявил множество болевых точек школьного образования. Директора школ поначалу неохотно делились своими мыслями. Однако Радий Хабиров задал мероприятию неформальный тон, сумев разговорить участников и получив массу предложений по улучшению образовательного процесса.Первый форум школьного образования провели специально для директоров школ. Здесь их большинство – свыше 600 человек. Организаторы подчеркивают: подобного опыта сбора руководителей образовательных учреждений в республике не было. На августовском педсовете собирают лишь начальников РОНО. А вот мнение директоров школ обычно не спрашивают. А это, по мнению Радия Хабирова, в корне неправильно.Автор: Равиль Ватолин