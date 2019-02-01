Форум школьного образования "Взлетай" в Уфе: ключевые темы
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Переход на пятидневку, поддержка сельских учителей и поощрение лучших школ республики крупными грантами. Эти темы сегодня стали ключевыми на форуме школьного образования «Взлетай». Он прошел в Башкортостане впервые. В нем приняли участие свыше 700 человек, большинство из которых – директора школ. Инициатором проведения форума выступил Радий Хабиров. Руководитель региона уверен: такие встречи необходимы, чтобы из первых уст узнавать, как обстоят дела в образовательных учреждениях.
Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан:
«Дети стали измотанные, издерганные – 6 дней в неделю пытаемся им знания дать. Мы хотим, чтобы наши дети выходили из школ здоровыми, счастливыми, нравственно красивыми людьми, поэтому предлагаем перейти на пятидневную неделю».Пятидневка никак не скажется на учебном плане, уверены в тех школах, где эту систему практикуют много лет. В Уфе по ней занимаются половина начальных классов и треть старшеклассников. А это десятки тысяч школьников, успеваемость которых даже выше тех, кто ходит в школу по субботам.
Ирина Аюпова, директор лицея №52 г. Уфы:
«Бывает сезон, когда постоянно выезжают с родителями за город, есть и бабушки-дедушки в районах. Пятидневная неделя снимает эту проблему. И ребенок, если учится хорошо среди недели, ему хватает часов, чтобы освоить программу».Инициатива привить ученикам помимо теоритических знаний еще и практические навыки также была с радостью воспринята залом. Радий Хабиров предложил вернуть в школы курсы автомастерства, чтобы каждый выпускник вместе с аттестатом получал и водительские права. Причем отличникам плату компенсируют. Льготы получат малоимущие и многодетные семьи.
Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан:
«Простой навык – давайте всех детей научим танцевать вальс. Не просто топтаться, а именно танцевать. Подумайте, что еще нужно человеку? Базовый разговорный английский, умение играть в шахматы, знание национальных языков и культуры».Уделить пристальное внимание Радий Хабиров поручил и сельским школам. Руководитель региона отметил: проблему нехватки предметников в деревнях нужно ликвидировать. Для этого в республике уже в этом году внедрят программу «Сельский учитель». По аналогии с «Земским доктором» педагоги, решившие переехать на село, получат грант в 600 тысяч рублей и возможность получить земельный участок.
Альфия Каримова, директор школы №1 с. Малояз:
«Программа очень нужная, потому что молодежь не хочет возвращаться в деревню. Одновременно нужно продумать момент, чтобы она, отработав по программе, не возвращалась обратно в город».В ближайшее время в республике пересмотрят и подвоз учеников на автобусах. Теперь они будут выезжать не из школьного двора, а из теплых гаражей «Башавтотранса». Радий Хабиров отметил: директора не должны думать, где взять ГСМ, исправен ли транспорт и здоров ли водитель.
Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан:
«У нас очень пестрая картина, директор школы не должен переживать, пришел автобус или не пришел. Этим должны заниматься спецорганизации. Мы передаем все это «Башавтотрансу».Отныне особое внимание в республике будут уделять и одаренным детям. Победителям олимпиад и различных конкурсов помимо дипломов будут вручать денежные премии. Без поощрения не останутся и учителя, которые готовят школьников. На форуме сегодня прошла первая церемония награждения. Радий Хабиров вручил гранты по 60 тысяч рублей ученикам и их наставникам.
Марина Тарасова, преподаватель гимназии №3 г. Уфы:
«За 30 лет моей работы таких событий не было. Когда мы получили грант, такие эмоции были, не передать словами».Форум «Взлетай» выявил множество болевых точек школьного образования. Директора школ поначалу неохотно делились своими мыслями. Однако Радий Хабиров задал мероприятию неформальный тон, сумев разговорить участников и получив массу предложений по улучшению образовательного процесса.
Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан:
«Это было полезно и для них, но самое главное и мы напитались здесь очень многим. Сейчас приду на работу и уже лучше буду понимать, какие есть нужды и проблемы в системе образования».Первый форум школьного образования провели специально для директоров школ. Здесь их большинство – свыше 600 человек. Организаторы подчеркивают: подобного опыта сбора руководителей образовательных учреждений в республике не было. На августовском педсовете собирают лишь начальников РОНО. А вот мнение директоров школ обычно не спрашивают. А это, по мнению Радия Хабирова, в корне неправильно.
Автор: Равиль Ватолин
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