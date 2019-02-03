В Уфе на пять рублей подорожает питание в школах

В Уфе подорожает на 5 рублей стоимость школьного питания. Об этом на I образовательном форуме «Взлетай» сообщила начальник управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова.



Сейчас завтрак в столичных школах стоит 55-60 рублей, обед - 60-75 рублей.Елена Хаффазова озвучила также результаты опроса по качеству школьного питания. Выяснилось, что 65% опрошенных родителей недовольны школьным питанием.