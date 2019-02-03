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В Уфе на пять рублей подорожает питание в школах

Добавлено: 03.02.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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В Уфе на пять рублей подорожает питание в школах

В Уфе подорожает на 5 рублей стоимость школьного питания. Об этом на I образовательном форуме «Взлетай» сообщила начальник управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова. 

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Сейчас завтрак в столичных школах стоит 55-60 рублей, обед  - 60-75 рублей.

Елена Хаффазова озвучила также результаты опроса по качеству школьного питания. Выяснилось, что 65% опрошенных родителей недовольны школьным питанием.

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