В Уфе на пять рублей подорожает питание в школах
Комментарии (0)
В Уфе подорожает на 5 рублей стоимость школьного питания. Об этом на I образовательном форуме «Взлетай» сообщила начальник управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова.
Читайте также:Пятидневка в школах Башкортостана: когда произойдет переход
Елена Хаффазова озвучила также результаты опроса по качеству школьного питания. Выяснилось, что 65% опрошенных родителей недовольны школьным питанием.
Читайте также: Хабиров предложил передать школьные автобусы под управление крупных перевозчиков
Читайте также
Образование
Радий Хабиров предложил ввести рейтинг для школ Башкирии
Образование
В Башкирии поддержат сельских учителей: каждый год 100 лучших получат по 600 тысяч рублей
Образование
В Башкирии школьники будут учиться пять дней в неделю
Происшествия
Руководство Абзелиловского района задолжало поставщикам школьного питания 5,3 млн рублей
Образование
Чиновники Башкирии выясняли эффективность аутсорсинга в системе школьного питания
Потребитель
ОНФ запустил интернет-опрос: оценить качество питания в школах, детсадах и больницах может любой желающий
Образование
Уфимским школьникам планируют продлить перемены
Происшествия
В Салаватском районе в скандале со школьным питанием решил разобраться "Народный фронт"