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Пятидневка в школах Башкирии может начаться с 1 апреля

Добавлено: 04.02.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Пятидневка в школах Башкирии может начаться с 1 апреля

На обещанную Радием Хабировым пятидневку школы Башкирии начнут переходить с 1 апреля. Об этом сообщает канал БСТ со ссылкой на и.о. министра образования РБ Айбулата Хажина.

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Таким образом, дети начнут учиться по новой схеме с четвертой четверти, сразу после весенних каникул. Отмечается, впрочем, что это не обязаловка – если школы должным образом не успеют изменить программу, они отложат нововведения до нового учебного года. Решение они примут самостоятельно, причем будет учитываться мнение и учеников, и родителей.

Айбулат Хажин также подчеркнул, что снижение зарплат учителей в связи с данными нововведениями «исключено». Уроки с субботы перенесут на другие дни. Напомним, ранее мы сообщали, как жители Башкирии отнеслись к идее Радия Хабирова о переходе на пятидневку.

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