Пятидневка в школах Башкирии может начаться с 1 апреля
Комментарии (0)
На обещанную Радием Хабировым пятидневку школы Башкирии начнут переходить с 1 апреля. Об этом сообщает канал БСТ со ссылкой на и.о. министра образования РБ Айбулата Хажина.
Читайте также:В Уфе на пять рублей подорожает питание в школах
Айбулат Хажин также подчеркнул, что снижение зарплат учителей в связи с данными нововведениями «исключено». Уроки с субботы перенесут на другие дни. Напомним, ранее мы сообщали, как жители Башкирии отнеслись к идее Радия Хабирова о переходе на пятидневку.
Читайте также
Образование
Пятидневка в школах Башкортостана: когда произойдет переход
Общество
Реакция жителей Башкирии на пятидневку в школах республики
Образование
Радий Хабиров запустил Вконтакте голосование о пятидневке для школьников
Образование
В Башкирии на поощрение победителей школьных олимпиад выделят 12 млн рублей
Образование
Руководитель Минобразования Башкирии запретил учителям заниматься репетиторством
ЖКХ
В Башкирии система оплаты за отопления останется без изменений
Общество / Образование
Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году
Общество / Образование
Школьники из Башкирии начнут учиться в одну смену только в 2025 году