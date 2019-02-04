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Стало известно, при каких условиях будет объявляться карантин по гриппу в школах Башкирии

Добавлено: 04.02.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Стало известно, при каких условиях будет объявляться карантин по гриппу в школах Башкирии

Роспотребнадзор и министерство образования Башкирии договорились объявлять в школах карантин по гриппу и ОРВИ, если заболеют более 20% учащихся, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Степанов.

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В настоящее время в Уфе зарегистрировано 8 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, в республике — 28 тыс. заболевших, 64% из которых — дети. Эпидемиологический порог в Уфе превышен на 21%, в республике — на 28%, сообщил глава управления. За неделю число заболевших в регионе выросло на 20%.

Пока ни в одной из школ карантинный порог заболеваемости не достигнут, сказал Евгений Степанов. Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил мониторить ситуацию с заболеваемостью и при достижении порога карантина вводить его.

Лабораторные исследования показали, что в регионе преобладает грипп группы «А» (53,2%), «свиной грипп» установлен у 37,7% заболевших этим вирусом.

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