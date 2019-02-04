Стало известно, при каких условиях будет объявляться карантин по гриппу в школах Башкирии
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Роспотребнадзор и министерство образования Башкирии договорились объявлять в школах карантин по гриппу и ОРВИ, если заболеют более 20% учащихся, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Степанов.
Пока ни в одной из школ карантинный порог заболеваемости не достигнут, сказал Евгений Степанов. Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил мониторить ситуацию с заболеваемостью и при достижении порога карантина вводить его.
Лабораторные исследования показали, что в регионе преобладает грипп группы «А» (53,2%), «свиной грипп» установлен у 37,7% заболевших этим вирусом.
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