Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом в Уфе превышен на 21,4%
Комментарии (0)
Уфимские школы ждут начала карантина по гриппу и ОРВИ. Как сообщили в одном из образовательных учреждений города, слишком много учеников пропускают уроки из-за болезни. Роспотребнадзор и столичная администрация пока не делали официальных заявлений.
Читайте также:Стало известно, при каких условиях будет объявляться карантин по гриппу в школах Башкирии
Добавим, что в прошлом году в Уфе карантин по гриппу и ОРВИ вводили 29 января. Тогда каникулы продлевали на неделю.
Читайте также
Образование
Стало известно, при каких условиях будет объявляться карантин по гриппу в школах Башкирии
Образование
Минобразования Башкирии пояснило, при каких температурах отменяются занятия в школах
Здравоохранение
Когда в Башкирии ожидается эпидемия гриппа
Здравоохранение
Роспотребнадзор Башкирии возьмет под усиленный контроль температурный режим в школах и детсадах
Общество
В Кушнаренковском районе ввели карантин по бешенству
Общество
Работодателям рекомендуют не допускать к работе больных простудой
Общество / Здравоохранение
В Башкирии зарегистрировано 14 случаев заболевания свиным гриппом
Общество / Здравоохранение
В Башкирии свиным гриппом заболели более 20 человек