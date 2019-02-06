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Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом в Уфе превышен на 21,4%

Добавлено: 06.02.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом в Уфе превышен на 21,4%

Уфимские школы ждут начала карантина по гриппу и ОРВИ. Как сообщили в одном из образовательных учреждений города, слишком много учеников пропускают уроки из-за болезни. Роспотребнадзор и столичная администрация пока не делали официальных заявлений.

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Согласно последним данным, эпидемиологический порог заболеваемости в Уфе превышен на 21,4%. ОРВИ болеют около 8 тысяч местных жителей, среди которых больше половины – дети (56%). Однако превышение эпидпорога происходит за счет взрослого населения, уточняют в ведомстве. В Роспотребнадзоре РБ заявили, что пока рекомендаций вводить карантин они не давали. Хотя учителя и родители убеждены, что занятия в школах отменят со дня на день.

Добавим, что в прошлом году в Уфе карантин по гриппу и ОРВИ вводили 29 января. Тогда каникулы продлевали на неделю.

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