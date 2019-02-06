Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом в Уфе превышен на 21,4%

Уфимские школы ждут начала карантина по гриппу и ОРВИ. Как сообщили в одном из образовательных учреждений города, слишком много учеников пропускают уроки из-за болезни. Роспотребнадзор и столичная администрация пока не делали официальных заявлений.



Согласно последним данным, эпидемиологический порог заболеваемости в Уфе превышен на 21,4%. ОРВИ болеют около 8 тысяч местных жителей, среди которых больше половины – дети (56%). Однако превышение эпидпорога происходит за счет взрослого населения, уточняют в ведомстве. В Роспотребнадзоре РБ заявили, что пока рекомендаций вводить карантин они не давали. Хотя учителя и родители убеждены, что занятия в школах отменят со дня на день.Добавим, что в прошлом году в Уфе карантин по гриппу и ОРВИ вводили 29 января. Тогда каникулы продлевали на неделю.