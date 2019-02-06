В Стерлитамаке открылась самая большая школа в Башкирии

5 февраля для учеников двери распахнула новая школа №23. Глава администрации города Стерлитамака Владимир Куликов, его заместители Михаил Григорьев и Радик Галеев посетили школу и пообщались с первыми учениками. Об этом сообщает Отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака.

- Вчера мы получили лицензию, и сегодня начался учебный процесс. Школа в этом микрорайоне была необходима, как воздух. Здесь будут обучаться 1225 учеников в первую смену, и, возможно, мы не будем ждать апреля, а введём в школе пятидневную учебную неделю уже сейчас. Кадровый состав полностью укомплектован, школа построена по всем современным технологиям, дети будут получать качественное образование, - отметил Владимир Куликов.