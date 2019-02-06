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В Стерлитамаке открылась самая большая школа в Башкирии

Добавлено: 06.02.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке открылась самая большая школа в Башкирии

5 февраля для учеников двери распахнула новая школа №23. Глава администрации города Стерлитамака Владимир Куликов, его заместители Михаил Григорьев и Радик Галеев посетили школу и пообщались с первыми учениками. Об этом сообщает Отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака.

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В этом учебном году в школе будут обучаться классы младшего и среднего звена. Со следующего года планируются уже и выпускные классы. Как отметила директор школы Оксана Самойлова, сегодня на занятия пришли более 400 детей, заявления от родителей ещё поступают и количество учеников растёт. В основном приводят детей из школ близлежайших микрорайонов: школ №№1, 32, 33, гимназии №5.



Школа рассчитана на 1225 мест, на сегодня это будет самая большая школа в республике. Мэр города осмотрел новые просторные классы и игровые комнаты, оборудованные по всем нормам и современным требованиям, актовый зал на 495 посадочных мест, оснащённый современными мультимедийными системами. Также в школе имеются обеденный зал на 420 мест, два спортзала, раздевалки с душевыми и санузлами, лыжехранилище, медицинский блок с кабинетом врача, процедурной, прививочным и стоматологическим кабинетами, зимний сад, школьный музей, для маломобильных групп населения предусмотрены лифты. При входе в школу учеников встречает просторное фойе, за каждым классом закреплены гардеробы, которые закрываются на ключ. В коридорах установлены фонтанчики с питьевой водой.
- Вчера мы получили лицензию, и сегодня начался учебный процесс. Школа в этом микрорайоне была необходима, как воздух. Здесь будут обучаться 1225 учеников в первую смену, и, возможно, мы не будем ждать апреля, а введём в школе пятидневную учебную неделю уже сейчас. Кадровый состав полностью укомплектован, школа построена по всем современным технологиям, дети будут получать качественное образование, - отметил Владимир Куликов.
Владимир Иванович также пообщался с учениками и учителями. На вопрос нравится ли им школа, все дружно ответили: «Да!».

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