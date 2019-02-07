В Башкирии прошла научно-практическая конференция «Спортивная борьба – в школы РБ»

Сегодня в столице Башкирии состоялась научно-практическая конференция «Спортивная борьба – в школы РБ», участие в которой приняли врио главы республики Радий Хабиров и президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.



– Состязания в борьбе многие века являются неотъемлемой частью нашей культуры, национального характера, - отметил он. - Каждый мальчик воспитывался родителями борцом, крепким, волевым человеком, победителем. На нашем национальном празднике Сабантуе куреш до сих пор – главное, самое зрелищное соревнование, а его победители, настоящие батыры, всегда вызывают особое уважение и почёт.

Г-н Хабиров отметил, что Башкирия является пилотным регионом по реализации федерального проекта «Борьба – в школы!» и отметил, что данный вид спорта является для республики традиционным.Также башкирское правительство и федерация спортивной борьбы России подписали соглашение, в рамках которого специалисты федерации будут участвовать в подготовке высококлассных спортсменов из республики, оказывать методологическую помощь местным тренерам и участвовать в популяризации спорта среди молодежи.