В Башкирии прошла научно-практическая конференция «Спортивная борьба – в школы РБ»
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Сегодня в столице Башкирии состоялась научно-практическая конференция «Спортивная борьба – в школы РБ», участие в которой приняли врио главы республики Радий Хабиров и президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
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– Состязания в борьбе многие века являются неотъемлемой частью нашей культуры, национального характера, - отметил он. - Каждый мальчик воспитывался родителями борцом, крепким, волевым человеком, победителем. На нашем национальном празднике Сабантуе куреш до сих пор – главное, самое зрелищное соревнование, а его победители, настоящие батыры, всегда вызывают особое уважение и почёт.Также башкирское правительство и федерация спортивной борьбы России подписали соглашение, в рамках которого специалисты федерации будут участвовать в подготовке высококлассных спортсменов из республики, оказывать методологическую помощь местным тренерам и участвовать в популяризации спорта среди молодежи.
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