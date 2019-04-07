В России ужесточили требования к автошколам

7 апреля 2019 года Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами по всей стране, сообщает сайт Newsbash.ru.



Отмечается, что с сегодняшнего дня вступают в силу приказы МВД России № 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также — получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.Заключения о соответствии учебно-материальной базы будут выдаваться автошколам после проверки специалистами ГИБДД. В ходе проверки сотрудник ГИБДД будет вести видеосъемку. Срок действия заключений — пять лет с даты выдачи.При этом наличие официального сайта у автошкол — обязательное условие для работы.Здесь же стоит отметить, что ранее согласованные программы обучения водителей после вступления в силу приказа повторному согласованию не подлежат. Обследование будет проводиться только в случае получения организацией лицензии на обучение, продления ранее истекшего заключения, реализации новых программ обучения и изменения количества мест обучения или местонахождения.Таким образом, массовой замены ранее выданных заключений не потребуется, отмечают специалисты.