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В России ужесточили требования к автошколам

Добавлено: 07.04.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В России ужесточили требования к автошколам

7 апреля 2019 года Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами по всей стране, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Отмечается, что с сегодняшнего дня вступают в силу приказы МВД России № 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также — получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

Заключения о соответствии учебно-материальной базы будут выдаваться автошколам после проверки специалистами ГИБДД. В ходе проверки сотрудник ГИБДД будет вести видеосъемку. Срок действия заключений — пять лет с даты выдачи.

При этом наличие официального сайта у автошкол — обязательное условие для работы.

Здесь же стоит отметить, что ранее согласованные программы обучения водителей после вступления в силу приказа повторному согласованию не подлежат. Обследование будет проводиться только в случае получения организацией лицензии на обучение, продления ранее истекшего заключения, реализации новых программ обучения и изменения количества мест обучения или местонахождения.

Таким образом, массовой замены ранее выданных заключений не потребуется, отмечают специалисты.

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