В России ужесточили требования к автошколам
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7 апреля 2019 года Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами по всей стране, сообщает сайт Newsbash.ru.
Заключения о соответствии учебно-материальной базы будут выдаваться автошколам после проверки специалистами ГИБДД. В ходе проверки сотрудник ГИБДД будет вести видеосъемку. Срок действия заключений — пять лет с даты выдачи.
При этом наличие официального сайта у автошкол — обязательное условие для работы.
Здесь же стоит отметить, что ранее согласованные программы обучения водителей после вступления в силу приказа повторному согласованию не подлежат. Обследование будет проводиться только в случае получения организацией лицензии на обучение, продления ранее истекшего заключения, реализации новых программ обучения и изменения количества мест обучения или местонахождения.
Таким образом, массовой замены ранее выданных заключений не потребуется, отмечают специалисты.
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