В Башкирии обрнадзор нарушил закон

Прокуратура Башкирии выявила нарушения требований законодательства о госнадзоре в ходе проверки работы Управления по контролю и надзору в сфере образования республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



В частности, ведомство не размещало в установленные сроки информацию о проводимых проверках и проверяемых лицах в Едином реестре проверок на сайте proverki.gov.ru. Тем самым Управление нарушало права юридических лиц на доступ к информации о проводимых в отношении них проверках.После прокуроской проверки руководителю ведомства внесли представление, троих специалистов привлекли к дисциплинарной ответственности. В данный момент все нарушения устранены.