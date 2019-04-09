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В Башкирии обрнадзор нарушил закон

Добавлено: 09.04.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии обрнадзор нарушил закон

Прокуратура Башкирии выявила нарушения требований законодательства о госнадзоре в ходе проверки работы Управления по контролю и надзору в сфере образования республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В частности, ведомство не размещало в установленные сроки информацию о проводимых проверках и проверяемых лицах в Едином реестре проверок на сайте proverki.gov.ru. Тем самым Управление нарушало права юридических лиц на доступ к информации о проводимых в отношении них проверках.

После прокуроской проверки руководителю ведомства внесли представление, троих специалистов привлекли к дисциплинарной ответственности. В данный момент все нарушения устранены.

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