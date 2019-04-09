В Башкирии обрнадзор нарушил закон
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Прокуратура Башкирии выявила нарушения требований законодательства о госнадзоре в ходе проверки работы Управления по контролю и надзору в сфере образования республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
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После прокуроской проверки руководителю ведомства внесли представление, троих специалистов привлекли к дисциплинарной ответственности. В данный момент все нарушения устранены.
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