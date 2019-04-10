ГИБДД предложило увеличить до 3 тыс. рублей штрафы за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 500 до 3 000 руб., сообщает ТАСС. Замглавы ГИБДД Олег Понарьин считает, что эта мера остановит рост аварий, связанных с увеличением скорости.



«Также, по нашему мнению, целесообразно ввести увеличенный размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима, начиная с превышения на 20 км/ч», - заявил Понарьин.

«Мы не даём эту льготу по штрафам за совершение грубых и повторных нарушений ПДД. Это серьёзно разгружает федеральную систему, люди сами заинтересованы в отслеживании штрафов и их своевременной оплате», - отметил Лысаков.