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ГИБДД предложило увеличить до 3 тыс. рублей штрафы за превышение скорости

Добавлено: 10.04.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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ГИБДД предложило увеличить до 3 тыс. рублей штрафы за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 500 до 3 000 руб., сообщает ТАСС. Замглавы ГИБДД Олег Понарьин считает, что эта мера остановит рост аварий, связанных с увеличением скорости.

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ГИБДД также предлагает ввести административную ответственность за превышение скорости на 10-20 км/ч, но «отложить вступление этой нормы, как минимум на два года для проведения мониторинга скоростных режимов и приведения обстановки дорог в соответствие реальным условиям», сообщает сайт Newsbash.ru.

Среди других предложений Госавтоинспекции – лишить водителей, постоянно превышающих скорость, возможности оплатить штраф со скидкой в 50%.
«Также, по нашему мнению, целесообразно ввести увеличенный размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима, начиная с превышения на 20 км/ч», - заявил Понарьин.
По мнению первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, отмена скидки на оплату штрафа может привести к параличу работы ФССП.
«Мы не даём эту льготу по штрафам за совершение грубых и повторных нарушений ПДД. Это серьёзно разгружает федеральную систему, люди сами заинтересованы в отслеживании штрафов и их своевременной оплате», - отметил Лысаков.

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