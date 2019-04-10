ГИБДД предложило увеличить до 3 тыс. рублей штрафы за превышение скорости
Комментарии (0)
Загрузка...
Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 500 до 3 000 руб., сообщает ТАСС. Замглавы ГИБДД Олег Понарьин считает, что эта мера остановит рост аварий, связанных с увеличением скорости.
Читайте также:В России хотят ввести штрафы за медленную езду
Среди других предложений Госавтоинспекции – лишить водителей, постоянно превышающих скорость, возможности оплатить штраф со скидкой в 50%.
«Также, по нашему мнению, целесообразно ввести увеличенный размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима, начиная с превышения на 20 км/ч», - заявил Понарьин.По мнению первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, отмена скидки на оплату штрафа может привести к параличу работы ФССП.
«Мы не даём эту льготу по штрафам за совершение грубых и повторных нарушений ПДД. Это серьёзно разгружает федеральную систему, люди сами заинтересованы в отслеживании штрафов и их своевременной оплате», - отметил Лысаков.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Человек и закон
В России хотят ввести штрафы за медленную езду
Человек и закон
В России оставили без изменений 50-процентную скидку на уплату штрафов нарушителям ПДД
Человек и закон
Штраф за опасное вождение может составить 5000 рублей
Человек и закон
Минфин одобрил повышение штрафов за езду без ОСАГО
Происшествия
В Нефтекамске женщина на иномарке влетела в экскаватор
Общество
На каком расстоянии радары фиксируют скорость автомобиля
Общество / Человек и закон
ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз
Общество / Человек и закон
Госдума ввела уголовную ответственность за пьяное вождение