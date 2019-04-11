Что нужно знать жителям Башкирии о штрафах за парковку на газонах
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В Башкирии вступил в силу закон о штрафах на газонах. Мы подготовили ответы на самые актуальные и важные вопросы по этой теме.
Запрет парковки на газонах. Что произошло?
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Депутаты Госсобрания Башкортостан ввели штрафы за парковку или проезд автомобилей по газонам, клумбам и детским площадкам. Штрафы такие:
- Для граждан – 1-2 тысячи рублей.
- Для должностных лиц 5-10 тысяч.
- Для юридических лиц 20-30 тысяч.
Кто выписывает штрафы?
По закону, составляют протоколы и выписывают штрафы административные комиссии. Они есть в каждом городе и районе. Телефон и адрес можно узнать на сайте муниципалитета в разделе «Административная комиссия».
Можно ли жителям сфотографировать автомобиль на газоне и прислать снимок, чтобы водителя оштрафовали?
Да, можно. Фотографии или видео будут считаться доказательствами, это прописано в части 2 статьи 26.7 КоАП РФ. Но для этого нужно выполнить несколько условий:
- Это не может быть анонимное обращение. Гражданину нужно будет заполнить специальный бланк (его можно скачать на сайте Госкомитета по юстиции), где указать свои имя, фамилию, контактный телефон и электронную почту, а также где и когда обнаружили нарушителя, на какой телефон сделали фото.
- Фотографии или видео должны быть качественными. На них должно быть хорошо видно, что автомобиль стоит на газоне или детской площадке, должна быть географическая привязка (идеальный вариант — табличка с названием улицы и номером дома), а также регистрационный номер машины. Если водитель оставил в салоне автомобиля записку с номером телефона для связи с ним, этот номер также необходимо зафиксировать.
А жители узнают, как разрешится их обращение?
Жалоба — официальное обращение, оно подпадает под закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», поэтому на почту или адрес, которые указаны в обращении, придет уведомление о принятом административной комиссией решении.
Человек продал машину по доверенности или ее угнали. Почему он должен теперь отвечать?
Если в момент фотографирования машиной пользовался кто-то другой и это можно доказать, то штраф выпишут на непосредственного водителя. Это касается и каршеринговых компаний – если человек взял авто в аренду и оставил на клумбе, в компанию придет запрос, кто пользовался автомобилем в указанное время, а потом на имя арендатора придет штраф.
Если оплатить штраф в течение 20 дней, то будет 50% скидка?
Такая скидка есть за некоторые административные правонарушения в области дорожного движения, например, «Нарушение правил проезда перекрестков» или «Нарушение правил перевозки людей», но на штрафы за парковку на газоне эта скидка не распространяется.
Почему не прописали ответственность за наезд на другие объекты? Например, на тротуар.
Такой штраф уже есть. За стоянку на тротуаре полагается штраф тысяча рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – три тысячи. Это прописано в пункте 3 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Штрафы за такие правонарушения выписывают сотрудники ГИБДД.
Будет ли оцениваться ущерб, нанесенный автомобилем газону?
Нет, ответственность по этой статье возникает независимо от размера причинённого ущерба.
Куда будут эвакуировать автомобили со двора?
Их не будут увозить. За парковку на газоне водителя ждет штраф. Список нарушений, из-за которых можно вызвать эвакуатор, прописан в статье 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В него входит, например, парковка вторым рядом, в тоннеле, около пешеходного перехода, на трамвайных путях или на тротуаре, неисправность тормозной системы, а еще если водитель оказался пьяным или без прав.
Есть ли какое-то мобильное приложение, через которое можно оставить жалобу?
Пока нет, но этот вариант прорабатывается.
Что понимается под словом «газон»?
В законе есть такая формулировка термина: «озеленённая территория» — это «покрытая травянистой, цветочной и (или) древесно-кустарниковой растительностью поверхность земельного участка, имеющая ограничения в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием пешеходных, велопешеходных и велосипедных дорожек, дорог (тротуаров, проезжей части обочины)».
Единого понятия «газон» нет, каждый муниципалитет формулирует его сам и прописывает в «Правилах по благоустройству». В Уфе, например, такой документ есть. Клумба, согласно решению Горсовета — это «травяной покров, созданный естественной травяной растительностью, посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции».
Куда звонить, если есть вопросы?
Получить любую информацию о новом законе можно у секретаря вашей административной комиссии по телефону, а в случае нарушений — звоните в отдел по работе с административными комиссиями Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции по телефону (347)218-10-34.
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