В Башкирии введут ограничения на любительскую рыбалку

В Башкирии хотят ввести ограничения в сфере любительского рыболовства. Депутаты готовят к рассмотрению проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республике Башкортостан», сообщает сайт Newsbash.ru.



«Недавно федеральные парламентарии поставили точку в этом вопросе, и теперь мы развиваем данную новацию в республиканском законодательстве», - заявил Константин Толкачев.

По словам председателя Курултая РБ Константина Толкачева, богатые водные ресурсы республики привлекают не только местных рыболовов, но и любителей рыбалки из соседних регионов. Поэтому он подчеркнул, что важно отрегулировать это на законодательном уровне.Глава Госсобрания сообщил, что изменения закрепят право рыболовов на добытую рыбу и установят меры для борьбы с браконьерством. В частности, будет запрещена рыбалка с помощью сетей, взрывчатых, химических веществ, электротока, аквалангов, электронных средств обнаружения рыбы. К сведению, проект закона о любительском рыболовстве рассматривался Госдумой около 7 лет.