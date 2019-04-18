Жителя Караидельского района оштрафовали за экстремистское высказывание в соцсети
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По постановлению прокуратуры Караидельского района 30-летний житель села Байкибашево привлечен к административной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данному факту прокуратурой Караидельского района в отношении него возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Караидельский межрайонный суд назначил мужчине штраф в размере 10 тыс. рублей.
Указанная статья Кодекса об административных правонарушениях РФ введена в действие с января текущего года. Ранее за подобное нарушение предусматривалась уголовная ответственность по ч.1 ст. 282 УК РФ.
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