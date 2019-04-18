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Жителя Караидельского района оштрафовали за экстремистское высказывание в соцсети

Добавлено: 18.04.19
Просмотров: 46
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Караидельский район
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Жителя Караидельского района оштрафовали за экстремистское высказывание в соцсети

По постановлению прокуратуры Караидельского района 30-летний житель села Байкибашево привлечен к административной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Прокурорской проверкой установлено, что в сентябре прошлого года мужчина разместил в сообществе социальной сети «ВКонтакте» текст, содержащий оскорбительные и враждебные высказывания в отношении жителей Кавказа.

По данному факту прокуратурой Караидельского района в отношении него возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Караидельский межрайонный суд назначил мужчине штраф в размере 10 тыс. рублей.

Указанная статья Кодекса об административных правонарушениях РФ введена в действие с января текущего года. Ранее за подобное нарушение предусматривалась уголовная ответственность по ч.1 ст. 282 УК РФ.

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