В Башкирии запретят продажу алкоголя во время еще трех праздников

В Башкирии решили расширить список праздничных дней, когда запрещена продажа алкоголя. Поправки в закон подготовили депутаты Госсобрания, сообщает сайт Newsbash.ru.



Они предлагают ввести запрет на продажу алкогольной продукции не только в день Последнего звонка, но и в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и во время Сабантуев. Также есть предложение закрывать алкогольные отделы на час раньше – с 22:00 до 10:00.Добавим, что пока это только проект закона. Местным жителям предлагают высказать свое мнение о нем. Обсуждение продлится до 15 мая на региональном портале.