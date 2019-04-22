В Башкирии запретят продажу алкоголя во время еще трех праздников
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В Башкирии решили расширить список праздничных дней, когда запрещена продажа алкоголя. Поправки в закон подготовили депутаты Госсобрания, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Добавим, что пока это только проект закона. Местным жителям предлагают высказать свое мнение о нем. Обсуждение продлится до 15 мая на региональном портале.
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