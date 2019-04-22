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В Башкирии запретят продажу алкоголя во время еще трех праздников

Добавлено: 22.04.19
Просмотров: 57
Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии запретят продажу алкоголя во время еще трех праздников

В Башкирии решили расширить список праздничных дней, когда запрещена продажа алкоголя. Поправки в закон подготовили депутаты Госсобрания, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Они предлагают ввести запрет на продажу алкогольной продукции не только в день Последнего звонка, но и в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и во время Сабантуев. Также есть предложение закрывать алкогольные отделы на час раньше – с 22:00 до 10:00.

Добавим, что пока это только проект закона. Местным жителям предлагают высказать свое мнение о нем. Обсуждение продлится до 15 мая на региональном портале.

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