Владельцев угнанных автомобилей освободили от уплаты транспортного налога
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Президент России Владимир Путин 15 апреля подписал закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога. С 23 апреля закон вступил в силу, сообщается на сайте Госдумы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Теперь от налога освободили «транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано».
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