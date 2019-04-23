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Владельцев угнанных автомобилей освободили от уплаты транспортного налога

Добавлено: 23.04.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Владельцев угнанных автомобилей освободили от уплаты транспортного налога

Президент России Владимир Путин 15 апреля подписал закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога. С 23 апреля закон вступил в силу, сообщается на сайте Госдумы, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Ранее эта норма распространялась только на владельцев, машины которых находятся в розыске. Причем только на период проведения розыска. Факт угона транспортного средства и продолжения розыскных мероприятий сотрудниками МВД необходимо было подтверждать налоговым органам каждый год. Если розыск прекращался, а автомобиль не находился – владельцам приходилось снимать его с учета или начинать платить налог.

Теперь от налога освободили «транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано».

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