Владельцев угнанных автомобилей освободили от уплаты транспортного налога

Президент России Владимир Путин 15 апреля подписал закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога. С 23 апреля закон вступил в силу, сообщается на сайте Госдумы, сообщает сайт Newsbash.ru.



Ранее эта норма распространялась только на владельцев, машины которых находятся в розыске. Причем только на период проведения розыска. Факт угона транспортного средства и продолжения розыскных мероприятий сотрудниками МВД необходимо было подтверждать налоговым органам каждый год. Если розыск прекращался, а автомобиль не находился – владельцам приходилось снимать его с учета или начинать платить налог.Теперь от налога освободили «транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано».