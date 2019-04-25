В Башкирии начал действовать запрет на рыбалку
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25 апреля по 5 июня в регионе будет действовать запрет на рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
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За нарушение Правил рыболовства грозит как административная, так и уголовная ответственность.
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