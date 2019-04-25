В Башкирии начал действовать запрет на рыбалку

25 апреля по 5 июня в регионе будет действовать запрет на рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



По информации ведомства, рыбалка запрещена во всех водоемах. Исключение только для тех, кто рыбачит с берега вне мест нереста и использует одну поплавочную или донную удочку с максимум двумя крючками. Полный запрет распространяется на озера Южные Улянды и Банное, реку Белую от Юлдузовского водозабора Илишевского района до деревни Ангасяк (Дюртюлинский район) и от села Красный Яр до Соленой горы (Уфимский район).За нарушение Правил рыболовства грозит как административная, так и уголовная ответственность.