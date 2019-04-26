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Специалисты ответили, как зарегистрировать дачу, чтобы не остаться без нее

Добавлено: 26.04.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Специалисты ответили, как зарегистрировать дачу, чтобы не остаться без нее

Дачные постройки россиянам необходимо регистрировать по новым правилам. О том, как поставить домик на учет так, чтобы без него не остаться, рассказала «Российская газета».

Дачникам придется получать разрешение на строительство

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«До начала строительства дома собственник должен подать уведомление о том, что объект будет соответствовать градостроительным нормам», — цитирует издание руководителя проекта «Истринская долина» Михаила Африканова. Если этого не сделать, то дом будет признан самовольной постройкой и для его оформления собственнику придется обращаться в суд, говорит специалист

После окончания строительства собственнику нужно оплатить госпошлину на регистрацию прав и заказать изготовление технического плана у кадастрового инженера. Затем на место приедет специалист администрации, который замерит отступы дома от границ участка и оценит внешний вид строения.


После прохождения всех инстанций собственник получает заключение о соответствии, а затем обращается со всеми документами в подразделение Росреестра или МФЦ. Документы также может передать администрация. В целом регистрация частного дома может занять около двух-трех месяцев.


Упрощенный порядок регистрации прав на жилой дом действовала до 1 марта, напоминает «Царьград». Так называемая «дачная амнистия» предполагала кадастровый учет и регистрацию прав без уведомлений о строительстве, реконструкции или окончании строительства.

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