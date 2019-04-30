Айрату Дильмухаметову продлили арест на два месяца
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Кировский суд Уфы сегодня удовлетворил ходатайство следователя башкирского управления УФСБ и продлил еще на два месяца срок содержания под стражей обвиняемого в призывах к сепаратизму (ст. 280.1 УК РФ) национального активиста Айрата Дильмухаметова, сообщил его адвокат Алексей Захаров.
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Якобы в одной из видеозаписей, выложенных Айратом Дильмухаметовым в хостинге Youtube, он заступался за членов запрещенной в России террористической организации Хизб ут-Тахрир, сообщает портал «Проуфу».
Первое обвинение, предъявленное активисту, было связано с распространением некоего ролика в интернете.
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