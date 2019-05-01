Какие нововведения в законодательстве ждут россиян с 1 мая
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В мае жителей России ждут очередные изменения. Так, в стране пройдёт перерасчёт доплат к пенсиям, мессенджеры будут проверять информацию о номере пользователя у мобильного оператора. Также сокращены сроки обеспечения паллиативных пациентов и инвалидов средствами реабилитации, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Теперь перед регистрацией нового пользователя мессенджеры будут проверять информацию о его номере телефона у мобильного оператора. Это делается для того, чтобы предотвратить анонимное использование приложений, которое мешает расследованию преступлений.
С первого числа сроки обеспечения паллиативных пациентов и инвалидов средствами реабилитации сокращены с 30 до 7 дней. Речь идёт в том числе о противопролежневых матрасах и подушках.
С другими изменениями последнего месяца весны можно ознакомиться на сайте Государственной Думы.
Фотография: Интернет
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