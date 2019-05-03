Закон о садоводстве: в каких случаях могут оштрафовать за туалет, сорняки и шашлыки

С января в России вступил в силу закон о садоводстве, который упразднил дачные некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы и партнерства. Остаются только садоводческие и огороднические товарищества. В садоводческих можно строить жилые дома (в них также можно оформить официальную прописку), садовые дома и хозпостройки, в огороднических — только хозяйственные постройки без фундамента.



«Если в регионе введен режим усиленной пожарной безопасности, как часто бывает летом, на участке вообще нельзя разводить костер, хотя это кажется таким естественным: кинуть в огонь опавшую листву или скошенную траву. Запрещено жечь мусор даже в бочке», — отметила Бурякова.

После вступления в силу закона дачные товарищества перестали существовать, однако собственники этого не почувствуют, отметила руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. По её словам, бывшие дачные участки автоматически переводятся в статус садоводческих. Однако собственники и сами могут подать заявление в МФЦ, чтобы изменить тип использования земли.Владельцам огородных участков необходимо поменять тип использования, если они хотят возводить на участке капитальные постройки, в том числе дом. Как уточнила Бурякова, бывают и случаи, когда на землях под огороды строят коттеджные посёлки, но «однажды у собственников могут возникнуть проблемы из-за этого».Официально регистрировать теплицы на загородных участках и платить за них налог необходимо, только если это капитальное строение с фундаментом. Постройка считается стационарной, если её площадь превышает 50 квадратных метров, к ней подведена вода и её нельзя переместить на другое место. Если такой объект не зарегистрирован, собственнику грозит штраф. Аналогичные правила распространяются на капитальные сараи и бани — однако для строений площадью меньше 50 квадратных метров действует налоговая льгота.В соцсетях активно обсуждаются слухи о том, что дачникам запретили сажать собственные семена картофеля — якобы их необходимо закупать только в сертифицированных магазинах. Как подчеркнул член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации, юрист Евгений Корчаго, такая норма действительно есть, но касается она только тех, кто ведёт коммерческую деятельность. Продажа нескольких ведер урожая на рынке сюда не относится — речь идёт о промышленных масштабах.При этом почти любой дачник может получить штрафы за неправильно установленный туалет, за шашлык и даже за сорняки, разрастающиеся на соседние участки. В частности, выгребная яма не должна доходить до уровня грунтовых вод, отметил Корчаго. Проверок, которые выявляли бы такие проблемы на участках, не проводится — однако экспертиза возможна по жалобе соседей.Жарить шашлык на даче можно, но костёр должен находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых построек. Если используется мангал, норма сокращается до 25 метров.Штраф за нарушение противопожарной безопасности составляет до 5 тысяч рублей. На такие нарушения также чаще всего жалуются соседи.