Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Правоохранители Башкирии занялись ловлей рыбаков с электроудочками и сетями

Правоохранители Башкирии занялись ловлей рыбаков с электроудочками и сетями

Добавлено: 10.05.19
Просмотров: 111
Рубрика: Общество / Человек и закон
Комментарии (0)
Загрузка...
Правоохранители Башкирии занялись ловлей рыбаков с электроудочками и сетями

Правоохранители Башкирии занялись ловлей браконьеров – по сообщению МВД РБ, накануне злоумышленников задержали в поселке Шемяк в Уфимском районе, на реке Ай в Мечетлинском районе и на озере Казыкуль в Дюртюлинском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Салаватском районе браконьер лишился автомобиля за незаконную рыбалку

Читайте также:

В Салаватском районе браконьер лишился автомобиля за незаконную рыбалку
Браконьеры ловили рыбу на электроудочку и с помощью сетей. У них изъяли улов, лодки и, собственно, сами сети.Нанесенный преступниками ущерб оценили в десятки тысяч рублей.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Салаватском районе браконьеры стреляли в лебедей
Происшествия
В Салаватском районе браконьеры стреляли в лебедей
В Бирском районе мужчину задержали за незаконную ловлю рыбы
Происшествия
В Бирском районе мужчину задержали за незаконную ловлю рыбы
В Уфе едва не произошло групповое изнасилование
Происшествия
В Уфе едва не произошло групповое изнасилование
В Нефтекамске перевозчики попытались похитить более 25 тонн химического реагента
Происшествия
В Нефтекамске перевозчики попытались похитить более 25 тонн химического реагента
В Салаватском районе браконьер лишился автомобиля за незаконную рыбалку
Происшествия
В Салаватском районе браконьер лишился автомобиля за незаконную рыбалку
В Дюртюлинском районе фермер задолжал своим работникам 1,2 млн рублей
Происшествия
В Дюртюлинском районе фермер задолжал своим работникам 1,2 млн рублей
Житель Дюртюлинского района лишился надувной лодки и 100 метров сетей за незаконную рыбалку на реке Белая
Человек и закон
Житель Дюртюлинского района лишился надувной лодки и 100 метров сетей за незаконную рыбалку на реке Белая
В Учалинском районе задержали двух браконьеров
Общество
В Учалинском районе задержали двух браконьеров
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: