Правоохранители Башкирии занялись ловлей рыбаков с электроудочками и сетями

Правоохранители Башкирии занялись ловлей браконьеров – по сообщению МВД РБ, накануне злоумышленников задержали в поселке Шемяк в Уфимском районе, на реке Ай в Мечетлинском районе и на озере Казыкуль в Дюртюлинском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.



Браконьеры ловили рыбу на электроудочку и с помощью сетей. У них изъяли улов, лодки и, собственно, сами сети.Нанесенный преступниками ущерб оценили в десятки тысяч рублей.