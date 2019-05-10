Правоохранители Башкирии занялись ловлей рыбаков с электроудочками и сетями
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Правоохранители Башкирии занялись ловлей браконьеров – по сообщению МВД РБ, накануне злоумышленников задержали в поселке Шемяк в Уфимском районе, на реке Ай в Мечетлинском районе и на озере Казыкуль в Дюртюлинском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.
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