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В Ермекеевском районе глава СП фиктивно устроила на работу своего сына

Добавлено: 16.05.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Ермекеевский район
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В Ермекеевском районе глава СП фиктивно устроила на работу своего сына

В Ермекеевском районе под уголовное преследование попала 54-летняя глава администрации одного из местных сел. Женщина попалась фиктивном трудоустройстве своего сына, при этом зарплату «работника» она присваивала, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкортостана установили, что чиновница фиктивно устроила сына на должность водителя еще в 2011 году. При этом парень свои обязанности не выполнял, но мать давала указания сотрудникам вносить данные о якобы отработанных им днях. Так, она получала заработок несуществующего работника с июля 2011 по февраль 2013 года. Повторно зачислила на работу своего отпрыска чиновница и в 2016 году, также забирая себе зарплату.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкирии, муниципальный бюджет понес ущерб на сумму больше 250 тысяч рублей. теперь глава поселения является фигуранткой дела по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

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