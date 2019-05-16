В Ермекеевском районе глава СП фиктивно устроила на работу своего сына
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В Ермекеевском районе под уголовное преследование попала 54-летняя глава администрации одного из местных сел. Женщина попалась фиктивном трудоустройстве своего сына, при этом зарплату «работника» она присваивала, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным пресс-службы следственного комитета Башкирии, муниципальный бюджет понес ущерб на сумму больше 250 тысяч рублей. теперь глава поселения является фигуранткой дела по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
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