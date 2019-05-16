В Ермекеевском районе глава СП фиктивно устроила на работу своего сына

В Ермекеевском районе под уголовное преследование попала 54-летняя глава администрации одного из местных сел. Женщина попалась фиктивном трудоустройстве своего сына, при этом зарплату «работника» она присваивала, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкортостана установили, что чиновница фиктивно устроила сына на должность водителя еще в 2011 году. При этом парень свои обязанности не выполнял, но мать давала указания сотрудникам вносить данные о якобы отработанных им днях. Так, она получала заработок несуществующего работника с июля 2011 по февраль 2013 года. Повторно зачислила на работу своего отпрыска чиновница и в 2016 году, также забирая себе зарплату.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкирии, муниципальный бюджет понес ущерб на сумму больше 250 тысяч рублей. теперь глава поселения является фигуранткой дела по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.