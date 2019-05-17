Застройщика «Миловского парка» Дмитрия Комлева суд отправил под домашний арест

В Уфе суд отправил под домашний арест руководителя компании «Килстройинвест». Дмитрий Комлев, задержанный на днях, является фигурантом уголовного дела по факту хищения средств дольщиков жилого комплекса «Миловский парк», сообщает сайт Newsbash.ru.





На судебное заседание по избранию меры пресечения в Советский суд Уфы пришли более 100 обманутых дольщиков. «Миловский парк» в пригороде Уфы начали возводить в 2013 году. По версии следствия, за 4 года застройщик по договорам долевого участия получил взносы от 1,5 тысяч человек. Однако большая часть собранных средств не была использована по назначению.

Известно, что следственный комитет настаивал на избрании меры пресечения Комлеву в виде заключения под стражу. Однако, по решению суда, руководитель компании «Килстройинвест» ближайший месяц и 11 суток проведет под домашним арестом.