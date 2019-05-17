Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В России диагностические карты техосмотра станут полностью электронными

В России диагностические карты техосмотра станут полностью электронными

Добавлено: 17.05.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Человек и закон
Комментарии (0)
Загрузка...
В России диагностические карты техосмотра станут полностью электронными

Госдума приняла во втором чтении новую редакцию Федерального закона «О техосмотре транспортных средств». Операторы ТО будут обязаны фотографировать машины, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные ГИБДД в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО. Документ законопроекта опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности, сообщает сайт Newsbash.ru.

Диагностические карты станут полностью электронными, а бесплатную бумажную выписку будут выдавать по просьбе владельца машины. При этом отмечается, что на пункты техосмотра снова вернутся сотрудники ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать с машин регистрационные знаки

Читайте также:

Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать с машин регистрационные знаки
Однако представители ГИБДД не будут интересоваться техосмотра мотоциклами, легковыми автомобилями и грузовиками при проведении техосмотра. Инспекторы будут следить за порядком проведения техосмотра автобусов. Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвуют автобусы.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Медучреждения будут обязаны оповещать полицию о водителях наркоманах и алкоголиках
Человек и закон
Медучреждения будут обязаны оповещать полицию о водителях наркоманах и алкоголиках
В России вводят электронные военные билеты
Общество
В России вводят электронные военные билеты
Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать с машин регистрационные знаки
Человек и закон
Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать с машин регистрационные знаки
Минобороны предложило отбирать личный автотранспорт в случае войны
Общество
Минобороны предложило отбирать личный автотранспорт в случае войны
В России ужесточают наказание за нарушение процедуры техосмотра
Общество
В России ужесточают наказание за нарушение процедуры техосмотра
В России вступили в силу новые правила техосмотра
Общество
В России вступили в силу новые правила техосмотра
МВД подготовило новый регламент для инспекторов ГИБДД
Общество / Человек и закон
МВД подготовило новый регламент для инспекторов ГИБДД
Тайное патрулирование на дорогах Башкирии может появиться в 2016 году
Общество / Это интересно
Тайное патрулирование на дорогах Башкирии может появиться в 2016 году
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: