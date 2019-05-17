В России диагностические карты техосмотра станут полностью электронными
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Госдума приняла во втором чтении новую редакцию Федерального закона «О техосмотре транспортных средств». Операторы ТО будут обязаны фотографировать машины, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные ГИБДД в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО. Документ законопроекта опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности, сообщает сайт Newsbash.ru.
Диагностические карты станут полностью электронными, а бесплатную бумажную выписку будут выдавать по просьбе владельца машины. При этом отмечается, что на пункты техосмотра снова вернутся сотрудники ГИБДД.
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