Экс-главу Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева отпустили до 20 июля под домашний арест
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Бывшего вице-премьера правительства – министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева отпустили под домашний арест. Напомним, его подозревают в незаконной продаже земельных участков, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Чиновник отдал землю площадью более 17 тысяч квадратов ООО «Группа компаний СУ-10» по цене в два раза ниже ее кадастровой стоимости. Сделал он это без конкурсных процедур. Сумму ущерба оценили примерно в 27 млн рублей.
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