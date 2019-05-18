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Экс-главу Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева отпустили до 20 июля под домашний арест

Добавлено: 18.05.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Экс-главу Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева отпустили до 20 июля под домашний арест

Бывшего вице-премьера правительства – министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева отпустили под домашний арест. Напомним, его подозревают в незаконной продаже земельных участков, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

Чиновник отдал землю площадью более 17 тысяч квадратов ООО «Группа компаний СУ-10» по цене в два раза ниже ее кадастровой стоимости. Сделал он это без конкурсных процедур. Сумму ущерба оценили примерно в 27 млн рублей.

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В его доме провели обыски, а в апреле подозреваемого арестовали. После этого из ведомства уволились его заместители Азамат Хасанов и Ильнур Абсалямов. На днях Советский районный суд принял решение отпустить Гурьева под домашний арест до 20 июля. Судья посчитал, что у следствия нет оснований для содержания экс-чиновника под стражей.

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