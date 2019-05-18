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Уфимская компания «БЭСТ» похитила у «Башкиравтодора» более 33 млн рублей

Добавлено: 18.05.19
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Человек и закон
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Уфимская компания «БЭСТ» похитила у «Башкиравтодора» более 33 млн рублей

Уфимская компания «БЭСТ» похитила у «Башкиравтодора» более 33 млн рублей. Организация должна была предоставить более 100 тысяч кубометров ПГС для строительства и реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал», сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

По данным МВД Башкирии, директор ООО подписал подложные товарные накладные об отгрузке получателю заказанного материала. Должностное лицо филиала стройфирмы завизировало их со стороны грузополучателя, однако фактически ПГС так и не поставили. При этом «Башкиравтодор» выплатил за услугу более 33 млн рублей.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Свою вину он так и не признал. Уголовное дело о мошенничестве в отношении предполагаемых сообщников выделено в отдельное производство. Сотрудники УЭБиПК МВД и ФСБ Башкирии устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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