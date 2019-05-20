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Главный санитарный врач Башкирии Евгений Степанов может лишиться своего поста

Добавлено: 20.05.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Главный санитарный врач Башкирии Евгений Степанов может лишиться своего поста

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров пообещал обратиться к руководству Роспотребнадзора с требованием принять «соответствующие кадровые решения» по поводу нахождения на своем посту главного санитарного врача РБ Евгения Степанова.

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По мнению руководителя республики, подчиненные г-на Степанова «проявили некомпетентность», приостановив 17 мая деятельность магазина-кафе «Ферма» в Уфе, а начальник контролирующего органа вместо того, чтобы разобраться в ситуации, на совещании в башкирском правительстве принялся «защищать честь мундира», сообщает сайт Newsbash.ru.

В частности, по данным Роспотребнадзора, поводом для приостановления деятельности магазина стало отсутствие рыбного, мясного, овощного и мясного цехов для приготовления различных блюд, изготовляемых в кафе из сырой продукции. На магазин наложили штрафов на сумму в 1 млн рублей, и закрыли до решения суда.

Радий Хабиров, собрав совещание по поводу внеплановых проверок бизнеса, заявил, что временный запрет деятельности может применяться только в исключительных случаях, когда нет другого способа обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, а в представленных материалах надзирающего ведомства «подобной мотивации не изложено».

Несмотря на то, Евгений Степанов объяснил, что сотрудники республиканского Роспотребнадзора руководствовались внутренними нормативными актами, изданными федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей, касающихся торговли мясом свинины и птицы, а деятельность магазина приостановлена до решения суда, Радий Хабиров был неумолим.

- Это важная история, и на её основании будут сделаны определённые выводы, – сказал он. – Мы пытаемся создать благоприятную среду для развития бизнеса, и такой подход неприемлем. Я надеялся, что вы придете с другой позицией. Вы, видимо, защищаете честь вашего мундира. Я об этой ситуации доложу вашему руководству и с вами я работать не буду.
Ранее глава Башкирии признался в соцсетях, что «не очень верил во всеобщее кошмарение бизнеса со стороны надзирающих органов».
- Это предприятие потребнадзор просто пришел и закрыл, - удивлялся он. - Наверное, есть за что штрафовать, но зачем закрывать? С такой командой республиканского потребнадзора я работать не буду. Так же и с теми, кто до сих пор не осознал, что нельзя использовать государственные полномочия для подавления и издевательства над предпринимателями.

На совещании глава РБ поручил секретарю регионального совбеза Алексею Касьянову направить все материалы в прокуратуру республики для проверки соблюдения требований законодательства во время ревизии магазина, а также законности действий сотрудников регионального Роспотребнадзора.

- Надо провести всестороннее расследование деятельности службы Роспотребнадзора во время этой проверки, - потребовал он. - Пусть прокуратура разберется, были ли основания для закрытия этого предприятия.
Между тем, с 2016 года в стране действует мораторий на проведение внеплановых проверок малого бизнеса - "надзорные каникулы" для субъектов малого предпринимательства продлены до 31 декабря 2020 года.

Евгений Степанов - родом из Стерлитамака, руководит республиканским управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей с ноября 2011 года, а в надзорной санитарной деятельности трудится 35 лет.

Фермерский магазин, появившийся на улице Октябрьской революции в Уфе в 2018 году, принадлежит известному предпринимателю Альберту Мухамедьярову, который с недавнего времени занимается инвестициями в сельское хозяйство.

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