Главный санитарный врач Башкирии Евгений Степанов может лишиться своего поста
Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров пообещал обратиться к руководству Роспотребнадзора с требованием принять «соответствующие кадровые решения» по поводу нахождения на своем посту главного санитарного врача РБ Евгения Степанова.
В частности, по данным Роспотребнадзора, поводом для приостановления деятельности магазина стало отсутствие рыбного, мясного, овощного и мясного цехов для приготовления различных блюд, изготовляемых в кафе из сырой продукции. На магазин наложили штрафов на сумму в 1 млн рублей, и закрыли до решения суда.
Радий Хабиров, собрав совещание по поводу внеплановых проверок бизнеса, заявил, что временный запрет деятельности может применяться только в исключительных случаях, когда нет другого способа обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, а в представленных материалах надзирающего ведомства «подобной мотивации не изложено».
Несмотря на то, Евгений Степанов объяснил, что сотрудники республиканского Роспотребнадзора руководствовались внутренними нормативными актами, изданными федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей, касающихся торговли мясом свинины и птицы, а деятельность магазина приостановлена до решения суда, Радий Хабиров был неумолим.
На совещании глава РБ поручил секретарю регионального совбеза Алексею Касьянову направить все материалы в прокуратуру республики для проверки соблюдения требований законодательства во время ревизии магазина, а также законности действий сотрудников регионального Роспотребнадзора.
Евгений Степанов - родом из Стерлитамака, руководит республиканским управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей с ноября 2011 года, а в надзорной санитарной деятельности трудится 35 лет.
Фермерский магазин, появившийся на улице Октябрьской революции в Уфе в 2018 году, принадлежит известному предпринимателю Альберту Мухамедьярову, который с недавнего времени занимается инвестициями в сельское хозяйство.