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Следком установил, что экс-прокурор Уфы Рамиль Гарифуллин регулярно получал взятки

Добавлено: 20.05.19
Просмотров: 130
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Следком установил, что экс-прокурор Уфы Рамиль Гарифуллин регулярно получал взятки

Следственный комитет узнал об еще одном преступлении бывшего прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. По версии правоохранительных органов, взятки он получал регулярно, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщает СК РФ, в начале 2018 года к подозреваемому обратился знакомый с просьбой перевести действующего помощника прокурора в районную прокуратуру Уфы. Гарифуллин изначально потребовал за свои услуги 1 млн рублей, но таких денег у просителя и посредника не было, поэтому прокурор снизил сумму вознаграждения до 500 тысяч рублей.

Позже Рамиль Гарифуллин потребовал еще 100 тысяч рублей, и снова помощник прокурора, желающий перевестись в столицу, не нашел таких денег, поэтому заплатил половину от суммы. Только по этому эпизоду экс-глава прокуратуры Советского района получил вознаграждение в 550 тысяч рублей. До этого следователи обвинили его в получении взятки в 5 млн рублей. Также Гарифуллин фигурирует в деле Олега Горбунова – бывшего заместителя прокурора Башкирии, которого подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.

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