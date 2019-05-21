Депутаты Башкирии предложили наказывать тех, кто сжигает мусор в общественных местах
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В Башкирии планируется ввести административную ответственность за сжигание мусора, листьев, травы и другой растительности, а также разведение костров в скверах, парках и других общественных местах. Данные меры не будут касаться специально отведенных для этого мест и «способов, установленных органами местного самоуправления». Соответствующие поправки в КоАП РБ рассмотрят депутаты Курултая, сообщает сайт Newsbash.ru.
Принятие законопроекта обусловлено обращениями жителей региона. По словам спикера Госсобрания республики Константина Толкачева, сжигание мусора и листьев вблизи мест отдыха создает пожароопасную обстановку.
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«Дым от сгорания не только неприятен, но и вреден для здоровья, он наносит ощутимый дискомфорт гражданам. Владельцам частных домов и дачных участков хотелось бы напомнить, что при сжигании мусора необходимо соблюдать ряд условий, в том числе и ограничения, действующие в период противопожарного режима», - сказал Константин Толкачев.Председатель республиканского парламента также назвал предварительный размер штрафов: для граждан – от 500 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей, для юрлиц – 50-100 тысяч рублей. Составлять административные протоколы будут члены административных комиссий и должностные лица органов местного самоуправления.
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