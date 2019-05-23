В восьми районах Башкирии проигнорировали запрет на продажу алкоголя
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В Башкирии сегодня действует запрет на продажу в магазинах алкогольной продукции, связанный с проведением последнего звонка в девятых классах. Однако даже несмотря на законодательное ограничение, 21 торговая точка в 9 районах Башкирии уже с утра "попались" на продаже алкоголя, сообщает сайт Newsbash.ru.
Об этом на парламентских слушаниях, посвященных обороту алкоголя в республике, рассказала председатель Госкомторговли Гузэль Асылова. По ее словам система ЕГАИС показала, что продажа алкоголя, несмотря на запрет, была зафиксирована в Абзелиловском, Салаватском, Иглинском, Аургазинском, Альшеевском, Уфимском, Федоровском, Шаранском районах.
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