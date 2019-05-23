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В Башкирии выбрали лучшего следователя полиции

Добавлено: 23.05.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии выбрали лучшего следователя полиции

В Уфе прошел конкурс профессионального мастерства среди следователей. Состязания собрали в столице 25 сотрудников органов предварительного следствия МВД по Республике Башкортостан. Местом проведения конкурса, в очередной раз, стал Уфимский юридический институт МВД России. Именно здесь опытному жюри предстояло огласить имена лучших по таким направлениям, как: правовая, огневая, физическая подготовки, навыки оказания медицинской помощи и знания основ криминалистики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Программа мероприятия состояла из двух этапов: теоретического и практического. Конкурс начался в компьютерном классе, где участники демонстрировали судьям свои теоретические знания. После этого справившиеся с первым заданием проходили в следующий кабинет, где им предстояло тянуть билет и отвечать на него устно перед членами комиссии, которые выглядели серьезнее профессоров в университете. «Лить воду» перед такими экзаменаторами не получится, да и не было таких, так как каждый следователь знает свою работу на отлично и, что самое важное, каждый из них знает, что от их решений на службе зависят судьбы людей.

Сотрудник органов внутренних дел должен быть подкован во всем. Поэтому оценки по специальной, физической и огневой подготовкам заняли в конкурсе особое место. Девушки в разборке табельного оружия ничуть не уступали мужчинам, как в прочем и в стрельбе по мишени.

- Я впервые участвую в подобных соревнованиях, но, несмотря на волнение, я смогла уложить точно в цель три пули из четырех, - рассказала лейтенант юстиции Альфия Подгорная из Отдела полиции №1 УМВД России по городу Уфе.
Следующим полем для состязаний стал спортзал. Каждый сотрудник должен противопоставить правонарушителю не только интеллект, но и силу. Поэтому помимо физических нормативов, конкурсантов оценивали на знание приемов самбо. Сразу после этого следователи еще и должны были показать свою скорость в забеге на километр.

В финальной части соревнований следователей в специально оборудованных помещениях ждали опытные врачи и эксперты-криминалисты, которые проверяли участников в умении оказать первую медицинскую помощь и изъять следы с места преступления. Как оказалось, в отсутствие эксперта-криминалиста эту роль должен выполнять следователь, поэтому умение обращаться с реактивами, кисточкой и дактопленками у них должно быть на высоте.

Оглашение результатов состоялось при заместителе министра внутренних дел по Республике Башкортостан – начальнике Главного следственного управления полковнике юстиции Олеге Олейнике. Также на торжественном вручении дипломов и памятных подарков присутствовали заместитель начальника ГСУ МВД по РБ подполковник юстиции Вларик Фатхутдинов и руководитель кадров ГСУ МВД по РБ полковник юстиции Галина Вороненко.
- Конкурс профмастерства среди следователей - очень важное событие. Подобные мероприятия не только позволяют действующим сотрудникам продемонстрировать свои самые сильные стороны, но и повышают престиж профессии следователя. В свое время я и сам участвовал и побеждал в подобных состязаниях, - поделился заместитель министра внутренних дел по Республике Башкортостан - начальник Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан полковник юстиции Олег Олейник.
В итоге третье место по результатам всех состязаний завоевал представитель Отдела МВД России по городу Кумертау майор юстиции Михаил Константинов, вторым стал майор юстиции Руслан Хазиев из Управления МВД России по городу Уфе, а первое место и титул лучшего следователя МВД по Республике Башкортостан второй год подряд достается сотруднику Главного следственного управления МВД республики подполковнику юстиции Ранису Абдразяпову.


- Все участники были достойные, но, несмотря на это, мне удалось победить, как мне кажется потому, что я каждый раз провожу работу над ошибками и стараюсь выступить еще лучше. На прошлогодних всероссийских соревнованиях я стал седьмым и в этом году я постараюсь улучшить этот результат, - рассказал победитель Ранис Абдразяпов.
Победа для Раниса Ришатовича и радостна и волнительна одновременно, ведь теперь ему предстоит подготовиться и защитить честь МВД республики на всероссийском этапе конкурса профмастерства, который пройдет уже осенью этого года на базе Казанского юридического института МВД России.

Также организаторы наградили пятерых участников, которые стали лучшими по правовой, огневой, физической подготовкам, а также по криминалистике и оказанию медицинской помощи. По ним свои награды получили следователи: Ранис Абдразяпов, Вадим Ахметгалеев, Марина Мухаметьянова, Рустам Сагидуллин и Иван Силаев.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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