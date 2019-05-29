В Стерлитамаке директор школы проигнорировала угрозу нападения школьника на свой класс
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Сотрудники следственного комитета Башкортостана завершили расследование в отношении директора школы №1 в Стерлитамаке. В апреле прошлого года один из учеников ворвался в класс во время урока и напал с ножом на одноклассников и учительницу. После этого он устроил поджог, рассчитывая на большее количество жертв, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как оказалось, директор другой школы сообщала коллеге о сообщении в соцсети «ВКонтакте». Один из пользователей опубликовал пост о намерении устроить в школе погром. 17 апреля руководительница учреждения узнала имя автора поста и даже поговорила с ним. Мальчик подтвердил, что написал сообщение. Однако директор, видимо, не придала его словам значения и не сообщила об этом в полицию.
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По данным пресс-службы следкома Башкирии, директора школы ее легкомысленность привела на скамью подсудимых. Она стала фигуранткой дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, и ожидает суда.
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