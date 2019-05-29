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В Стерлитамаке директор школы проигнорировала угрозу нападения школьника на свой класс

Добавлено: 29.05.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке директор школы проигнорировала угрозу нападения школьника на свой класс

Сотрудники следственного комитета Башкортостана завершили расследование в отношении директора школы №1 в Стерлитамаке. В апреле прошлого года один из учеников ворвался в класс во время урока и напал с ножом на одноклассников и учительницу. После этого он устроил поджог, рассчитывая на большее количество жертв, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как оказалось, директор другой школы сообщала коллеге о сообщении в соцсети «ВКонтакте». Один из пользователей опубликовал пост о намерении устроить в школе погром. 17 апреля руководительница учреждения узнала имя автора поста и даже поговорила с ним. Мальчик подтвердил, что написал сообщение. Однако директор, видимо, не придала его словам значения и не сообщила об этом в полицию.

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В итоге уже на следующий день, 18 апреля, один из учеников ворвался в кабинет информатики с ножом, напав на одноклассников и педагога, которая встала на их защиту. В панике школьники и учительница смогли забежать в лаборантскую и закрыться. Неадекватный налетчик решил устроить пожар. Парень разлил в кабинете горючую жидкость и ушел, закрыв дверь. В итоге одна из девочек, боясь погибнуть в огне, спрыгнула из окна со второго этажа и получила тяжелые травмы.

По данным пресс-службы следкома Башкирии, директора школы ее легкомысленность привела на скамью подсудимых. Она стала фигуранткой дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, и ожидает суда.

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