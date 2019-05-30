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В Башкирии приняли закон запрещающий продажу алкоголя в некоторые праздники

Добавлено: 30.05.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии приняли закон запрещающий продажу алкоголя в некоторые праздники

Депутаты Курултая приняли поправки в действующее законодательство, согласно которым устанавливается запрет на продажу алкоголя в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, если 1 сентября приходится на воскресенье, то 2 сентября) и в сабантуи, сообщает сайт Newsbash.ru.

В документе также указаны изменения, согласно которым ночной запрет на реализацию спиртного продлевается и устанавливается в рамках с 22:00 до 10:00 (сейчас - с 23:00 до 8:00).

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«Курултай не является сторонником жестких ограничений в розничной продаже алкоголя. Мы считаем, что любое действие рождает противодействие, в данном случае – развитие теневого рынка. Новый закон не скажется на бизнесе негативно и не ущемит интересы населения. Однако он поможет обеспечить общественный порядок в дни массовых праздников и снизить потребление алкоголя в молодежной среде», - считает спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.
Инициатива была рассмотрена сразу в трех чтениях. Закон вступит в силу после подписания врио Главы республики и официальной публикации. Предполагается, что его действие распространится уже на предстоящие сабантуи.

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