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Что нужно знать о доплате за замещение сотрудника на время отпуска

Добавлено: 05.06.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Что нужно знать о доплате за замещение сотрудника на время отпуска

Отпуск — долгожданное событие не только для того, кто в него уходит. Подумайте о том парне, который будет вас замещать, пока вы румянитесь под солнцем, покоряете горы, разбираете дачу или спите до обеда дома. Или этот парень — вы?

Замещать коллегу на время отпуска — дело ответственное, и за него положена надбавка, но ее в России не получает практически никто. Как правильно работать за двоих, можно ли выманить с начальника деньги, если сам в отпуск так и не сходишь, — в этих и других вопросах разбираемся в компании HR-эксперта Ольги Новгородовой.

Мне заплатят за то, что я работаю за коллегу?
Возможно. Сначала перечитайте Трудовой кодекс, а затем свою должностную инструкцию. В статье 60 ТК РФ в переводе с сухого канцелярского на русский говорится: если сотрудник замещает другого, ему положена доплата. Например, в вашей фирме кассир и бухгалтер. Когда кассир уходит в отпуск, его обязанности ложатся на бухгалтера, и он получает доплату — столько, сколько указано в приказе начальства. Но если функционал схожий, то можно и не платить. Эта деталь должна быть прописана в должностной инструкции, которую вы получаете при устройстве на работу: в некоторых категориях предусмотрены случаи, когда специалист со схожими обязанностями может замещать другого. Например, в фирме два бухгалтера: один считает зарплату и командировочные, а второй занимается отчетами и расчетами с клиентами. Если один уходит в отпуск, его работу на себя берет другой. И доплаты ему не будет.

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А если доплатят, то сколько?
Законами размер доплаты не предусмотрен — все по договоренности с начальством. Обычно это символические 20% к основному окладу, но в некоторых компаниях платят и все 50%, если работать за двоих сотруднику придется много. Если коллега перед уходом в отпуск сделал почти всё, а вам осталось лишь подстраховать его на всякий пожарный, доплата может быть чисто символической: например 5%.

В моей конторе не доплачивают, как жить?
Поздравляем, вы — как все! В большинстве российских компаний сотрудники заменяют друг друга бесплатно — либо назначается человек, на которого падают все обязанности, либо функционал разматывается по всему отделу. Можно подумать, что так компания экономит на своих работниках, пойти на принцип и выбить прибавку, но тогда вас могут ждать неприятности, в первую очередь испорченные отношения с начальством. Любое опоздание будет фиксироваться, перерывы на перекусы — пресекаться. Чтобы отпроситься за ребенком в детский сад, придется писать заявление — и это время будет вычитаться из зарплаты, объясняет HR-эксперт.

Я могу отказаться замещать кого-то?
Если на работе у вас полно свободного времени, можно посидеть в соцсетях и посмотреть в окно — готовьтесь, от замещения коллеги-отпускника вам не избавиться

Да, если вы уверены, что вашей работы вам хватит с головой. Это для того, чтобы уверенно сказать шефу свое веское «нет». Если свободного времени достаточно, то отказываться от замещения опасно — особенно если в трудовом договоре и правилах внутреннего порядка пункт замены прописан как обязательный.


— Если исторически в компании многое строится на личных договоренностях, взаимных уступках и хорошем отношении, то я бы не настаивала на оплате замещения отсутствующего сотрудника, — отмечает Ольга Новгородова. — Если же все процессы формализованы, то механизм и формула доплаты обязательно должны быть. И, скорее всего, уже есть.

Я в отпуск не хожу и не собираюсь. Меня отправят на принудительный отдых?
Нет, ваши заслуженные выходные работодатель может перенести на следующий год — по взаимному согласию. Но помните, что больше двух лет двигать свой отпуск нельзя, за это работодателю светит штраф от трудовой инспекции. И готовьтесь к тому, что через два года начальство всеми правдами и неправдами будет отправлять вас в отпуск.

Отпускные дни никуда не денутся: рано или поздно придется взять и уехать на море

Неиспользованные дни отпуска не сгорают — отгулять их так и так придется.

А можно я в отпуск не пойду, а деньги за него получу?
Можно, если вы — совершеннолетний, не занятый на вредном производстве и не беременная женщина. А также за год неотгулянных дней у вас накопилось больше, чем 28.

— Если всего 28 неиспользованных дней отпуска или меньше, то попросить за них компенсацию вы не имеете права — нужно их отгулять. А вот все, что больше 28, можно компенсировать деньгами, — отмечает эксперт. — Например, сейчас у вас 35 дней. 28 вы обязаны провести в отпуске, а за 7 оставшихся можно получить деньги.

Если вы собираетесь увольняться и у вас остались дни неотгулянного отпуска — вам выплатят за них компенсацию в последний рабочий день.

В прошлый раз мы рассказывали, когда в 2019-м выгодно ходить в отпуск. Если вы еще не построили планы — изучите нашу памятку и распишите свои выходные.

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